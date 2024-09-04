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В Алматинской области возвращают в оборот 345,1 тыс. га неиспользуемых земель

В Алматинской области возвращают в оборот 345,1 тыс. га неиспользуемых земель, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 10:20 Фото: акимат Алматинской области
В Алматинской области продолжается активная работа по возврату в оборот сельскохозяйственных земель, которые были предоставлены с нарушением законодательства и в настоящее время не используются по назначению.
"С начала года в государственную собственность возвращено 257 земельных участков общей площадью 72,9 тыс. га. Это в основном участки, признанные незаконными по решениям суда, а также земли, возвращенные в госсобственность на добровольной основе. Мы не только занимаемся возвратом земель, но и проводим профилактическую работу, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем". Руководитель управления земельных отношений Алматинской области Аманжол Абдрахманов
В Алматинской области возвращают в оборот 345,1 тыс. га неиспользуемых земель, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 10:20

Фото: акимат Алматинской области

До конца текущего года планируется вернуть еще 70 тысяч га неиспользуемых земель. Аманжол Абдрахманов подчеркнул, что основной приоритет работы — это эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения для обеспечения продовольственной безопасности региона и страны в целом.

"Мы уверены, что эти меры помогут создать благоприятные условия для развития сельского хозяйства и привлечения инвестиций", — добавил Аманжол Абдрахманов.

Таким образом, в Алматинской области предпринимаются значительные усилия для оптимизации использования земельных ресурсов, что должно способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства и улучшению экономической ситуации в регионе.

В Алматинской области возвращают в оборот 345,1 тыс. га неиспользуемых земель, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 10:20

Фото: акимат Алматинской области

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