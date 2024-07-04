Более 22 тысяч га неиспользуемых земель вернули государству в Актюбинской области
Фото: freepik
Более 22 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения в Актюбинской области возвращены государству, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Комитете по управлению земельными ресурсами МСХ РК.
После проверки выяснилось, что у крестьянского хозяйства "Рахимжан" в Жанаконысском сельском округе Шалкарского района отсутствует поголовье для выпаса на земельном участке площадью 22 300 га.
В результате совместной разъяснительной работы акимата Шалкарского района и КУЗР земельный участок возвращен в земельный фонд района.
Ранее прокуратура Алматинской области выявила факты уклонения от уплаты в бюджет 1,5 млрд тенге владельцами земельных участков за изменение целевого назначения.
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