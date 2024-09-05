Около 39 тысяч рабочих мест создано в Жамбылской области по региональной карте занятости – Ербол Карашукеев

Также в этом году жителям области предоставлено около 6 тыс. рабочих мест по поручению президента "100 новых рабочих мест на 10 тыс. человек". Планируется создание еще 8 тыс. мест.

Об этом сегодня сообщил аким региона Ербол Карашукеев, выступая на площадке региональной службы коммуникаций.

По его словам, в результате обеспечения занятости населения ожидается, что количество семей, получающих адресную социальную помощь в области, сократится с 42,2 тыс. до 9,5 тыс.

Всего, по данным главы региона, в этом году на обеспечение социальной сферы в области выделено 43,3 млрд тенге.

Ербол Карашукеев также сообщил о принятых мерах в сфере образования и здравоохранения области.

По его словам, в этом году в регионе построят 15 школ, из которых семь – в рамках национального проекта "Комфортная школа", а также пристройки к четырем школам. В результате будут решены проблемы школ с дефицитом ученических мест, ветхих и аварийных.

Фото: акимат Жамбылской области

С начала 2024 года в области уже введены семь объектов образования, включая пять школ и две пристройки к школам. Кроме того, ведется капитальный ремонт в 10 школах, отметил Ербол Карашукеев.

Выделены в этом году средства в размере 3,1 млрд тенге и на модернизацию школ области, в том числе оснащение 206 школ региона модификационными кабинетами, и на обеспечение безопасности объектов образования.

"Ежегодно мы выделяем средства на безопасность школьников. В настоящее время государственные организации образования области обеспечены системами видеонаблюдением на 82,9%, тревожными кнопками – на 100%, турникетами – на 85,5%, специализированной охраной – на 83,7%", – подчеркнул в ходе выступления Ербол Карашукеев.

Фото: акимат Жамбылской области

Он также сообщил, что более 67 тыс. детей из начальных классов области, а также 47 тыс. школьников из малообеспеченных семей с 1-го по 11-й класс обеспечены горячим питанием. Всего в этом году на сферу образования области выделено 319,2 млрд тенге, отметил Ербол Карашукеев.

По словам главы региона, для обеспечения населения качественными медицинскими услугами в этом году в области будут введены 26 объектов здравоохранения, из которых 20 – в рамках проекта "Модернизация сельского здравоохранения". Также проводится капитальный ремонт четырех объектов здравоохранения. Планируется приобретение 38 санитарных автомобилей и медицинского оборудования. В результате оснащенность медицинским оборудованием в области увеличится с 91,9 до 96,7%.

По данным, озвученным Ерболом Карашукеевым, на сегодня в области заработали новые медицинские пункты в селе Костобе Жамбылского района, фельдшерско-амбулаторный пункт в селе Кайынды Турар Рыскуловского района, врачебная амбулатория в селе Кызыл Жулдыз Байзакского района. До конца года планируется сдать еще 16 объектов.

Фото: акимат Жамбылской области

В ближайших планах – строительство центральных больниц в трех районах области – Байзакском, Кордайском и Жуалинском, а также реконструкция многопрофильных межрайонных больниц в Меркенском, Шуском и Таласском районах.