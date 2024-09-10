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Жители сел Уил и Иргиз, пострадавшие от паводков, получили ключи от новых домов

Жители сел Уил и Иргиз, пострадавшие от паводков, получили ключи от новых домов, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 11:42 Фото: Евразийский банк
В Актюбинской области продолжают выдавать ключи казахстанцам, потерявшим жилье в результате паводков. Еще 19 семей стали новоселами в селе Уил Уилского района и 51 семья – в селе Иргиз Иргизского района.

Дома построены на средства, выделенные акционерами-основателями Eurasian Resources Group (ERG) и Евразийского банка – более 40 млрд тенге.

В целом помощь ERG и Евразийского банка была направлена в Уилском районе на строительство 172 домов в селах Уил, Каратал, Аккемер, Кемер, Акжар и Бестамак. В Иргизском районе осуществляется возведение и ремонт 120 домов для пострадавших от паводков в селах Иргиз, Нура и Мамыр. Средства также были направлены на выкуп и ремонт жилья в Мугалжарском, Кобдинском, Темирском, Уилском и Иргизском районах, в городе Актобе.

"Сегодня мы собрались, чтобы вручить новые дома семьям, пострадавшим от паводка. Как известно, ранее в рамках восстановительных работ в районе были введены в эксплуатацию дома в Саралжинском сельском округе. В соответствии с поручением главы государства все работы выполняются в срок. Хочу отметить, что в строительстве жилья особое внимание уделяется качеству для обеспечения комфорта и безопасности наших земляков", – сказал аким Уилского района Аскар Казыбаев.
Получили ключи от новых домов, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 11:42

Фото: Евразийский банк

Финансирование осуществляется через фонд "Камкор-Актобе 2024". Строительство идет полным ходом.

"По поручению главы государства в Актюбинской области оказывается необходимая помощь семьям, пострадавшим от паводков. Куплены квартиры на первичном и вторичном рынках, также строим 500 жилых домов. Выражаем благодарность крупным компаниям, предпринимателям страны, оказывающим спонсорскую поддержку в обеспечении жильем пострадавших от стихийного бедствия. Сегодня мы передаем ключи от 51 дома в селе Иргиз. От всей души поздравляю новоселов. Пусть ваши дома наполнятся благополучием!" – сказал заместитель акима области Асылбек Есенбаев.
Получили ключи от новых домов, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 11:42

Фото: Евразийский банк

"ERG и Евразийский банк уже 30 лет развивается и живет вместе со страной. В нашей миссии прописано создавать позитивные изменения и обеспечивать процветание тех, кто на нас полагается. Поэтому евразийцы не могли остаться в стороне от проблем, с которыми столкнулись жители наших родных регионов, где находятся наши предприятия. И сегодня мы счастливы, что пострадавшие от стихии получили ключи от нового жилья", – отметил председатель совета директоров ERG и член совета директоров Евразийского банка Шухрат Ибрагимов.

В рамках помощи ведется также строительство 375 домов в Западно-Казахстанской области, ремонт и покупка жилья в городе Уральске. В Костанайской области средства направлены на покупку и ремонт жилья.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Партнерский материал

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