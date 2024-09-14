16 жителей Аккемера, пострадавших от паводка, получили новые дома

В рамках поручения президента Касым-Жомарта Токаева в Уилском районе Актюбинской области сельчанам, потерявшим жилье во время весеннего паводка, вручили ключи от новых домов, сообщает Zakon.kz.

Ранее в селах Уил, Кемер, Бестамак и Каратал Уилского района были сданы в эксплуатацию 143 дома. Сейчас в районе завершают строительство еще 13.

Фото: акимат Актюбинской области

16 жителей села Аккемер отпраздновали свое новоселье. Трехкомнатные дома площадью 80 квадратных метров построены на средства, выделенные акционерами Eurasian Resources Group (ERG). Стоимость одного дома – 28,5 млн тенге. Строила жилье подрядная организация "Hause Master Aktobe".

Фото: акимат Актюбинской области

Вручали ключи от домов аким Уилского района Аскар Казыбаев, представитель компании ERG, директор АЗФ Ержан Абдулабеков и руководитель подрядной организации. Они поздравили новоселов со знаменательным днем и от сети магазинов электроники SULPAK подарили им сертификаты на приобретение бытовой техники.

"Компания ERG выделила часть средств на восстановление пострадавших от наводнения территорий. Мы также решили внести свой вклад в оказание помощи пострадавшим. Сегодня, принимая участие в церемонии вручения ключей от новых домов, мы чувствуем себя причастными к вашей радости и проделанной большой работе в регионе. Пусть ваши дома отныне всегда будут наполнены радостью", – сказал Ержан Абдулабеков, представитель ERG.

Фото: акимат Актюбинской области

Всего в районе было затоплено 328 домов, 307 из них признали аварийными. Отремонтировали 21 дом. Еще для 135 семей приобрели готовое жилье.

"Этот день нам запомнится надолго. Мы помним, как несколько месяцев назад в селе переживали тяжелые времена. Выражаю огромную благодарность главе государства, который оказал народу особую поддержку, вам за оказанную помощь в строительстве домов", – поделилась радостью жительница села Аккемер Жумагуль Нургалиева.

Фото: акимат Актюбинской области

В районе интенсивно идут восстановительные работы после паводка. Помимо строительства 172 домов, одновременно решается вопрос восстановления инфраструктуры. Продолжаются ремонты дорог, укрепления дамб и реконструкция моста на въезде в село Уил.

30 августа 2024 года ключи от новых комфортабельных домов в Кобдинском районе Актюбинской области получили более 100 семей, пострадавших от паводков.