Алматы занял первое место в рейтинге по противодействию коррупции в первом полугодии 2024 года

На расширенном заседании Алматинской городской комиссии по вопросам противодействия коррупции рассмотрены вопросы реализации типового базового направления (ТБН) "Предупреждение и противодействие коррупции".

Председательствовал аким Алматы Ерболат Досаев. В заседании приняли участие руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу Арман Рахимов.

Здесь же был рассмотрен вопрос стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и ход реализации проектов в сфере образования.

В ходе совещания было озвучено, что в текущем году во время внутреннего анализа коррупционных рисков разработаны реестры должностей, подверженных коррупции, а также актуализирована картограмма рисков.

Благодаря принятым акиматом совместно с Антикоррупционной службой мерам, по итогам первого полугодия Алматы занял первое место по стране в рейтинге по реализации мероприятий ТБН "Предупреждение и противодействие коррупции".

В рамках мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары продолжается предоставление предпринимателям льготных оборотных займов, а также форвардный закуп у сельхозтоваропроизводителей. Вместе с тем ведется контроль соблюдения установленной 15-процентной торговой надбавки, за несоблюдение которой составлено 396 адмпротоколов на владельцев торговых точек, 73 неэффективных посредника исключены из цепочек поставок продукции.

Особое внимание уделяется предупреждению коррупции в сфере образования. Так, информационная система "Облачная бухгалтерия" позволит отслеживать оплату труда педагогов и исключить бухгалтерские ошибки. Также рассмотрены вопросы поэтапного внедрения проекта "Цифровые ваучеры", направленного на прозрачность обеспечения школьников бесплатным питанием. Кроме того, на особом контроле находится ход реализации нацпроекта "Комфортная школа". По каждому объекту аким поручил проконтролировать качество строительных работ.

Подводя итоги совещания, аким мегаполиса Ерболат Досаев дал указание продолжить работу по предупреждению коррупционных рисков.