В Алматы состоялось заседание городской комиссии по вопросам противодействия коррупции

Глава мегаполиса Ерболат Досаев совместно с руководителем департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы Арманом Рахимовым провел заседание городской комиссии по вопросам противодействия коррупции.

Совещание прошло с участием акимов районов, руководителей управлений акимата и правоохранительных органов. На заседании рассмотрен ход реализации карты коррупционных рисков в рамках исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по устранению предпосылок коррупции. Особое внимание было уделено устранению причин, способствующих коррупционным правонарушениям в сфере строительства в предгорной зоне Алматы, а также препятствующим завершению строительства проблемных объектов города, начатых в 2019-2020 годах.





С апреля по май 2023 года Антикоррупционным агентством совместно с акиматом города Алматы был проведен внутренний анализ коррупционных рисков в сфере строительства. Был принят план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, состоит из 50 пунктов, 29 из которых закреплены за акиматом Алматы.





О реализации вышеуказанных пунктов доложили руководители управлений городского планирования и архитектуры, земельных отношений, строительства, энергетики и водоснабжения города Алматы.

Для недопущения нарушений в распределении земель и планировании градостроительного развития акиматом Алматы начаты работы по установлению координат особо охраняемых природных территорий на цифровой карте города, внедряются цифровые инструменты по оплате кадастровой стоимости земель и др.





На сегодня в Алматы ведется масштабная работа по ужесточению регулирования строительства в предгорной зоне и принимаются необходимые меры для завершения строительства ранее начатых проблемных объектов, затягивающихся по причине недобросовестного исполнения подрядчиками взятых обязательств.





В свою очередь в своем докладе руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы Арман Рахимов сообщил, что центральными государственными органами проделана определенная работа по совершенствованию законодательства в области застройки в предгорной зоне. Так, в Мажилис Парламента РК внесен проект закона, предусматривающий поправки, позволяющие усилить ответственность органов градостроительного контроля. Также на рассмотрении Парламента находится проект закона о внесении изменений и дополнений по внедрению новых механизмов контроля строительства и качества работ.





Подводя итоги заседания, аким Алматы Ерболат Досаев поручил ответственным подразделениям акимата обеспечить исполнение запланированных мероприятий по всем пунктам плана мероприятий и подготовить предварительные отчеты до 15 декабря 2023 года. Также поручил усилить работу, направленную на выявление, устранение коррупционных рисков и укрепление антикоррупционной культуры в сферах городского планирования, земельных отношений и градостроительного контроля.