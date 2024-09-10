Саясат Нурбек о распределении грантов: Мы не делали ничего незаконного

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 10 сентября 2024 года разъяснил ситуацию с распределением грантов для детей из пострадавших регионов от паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал, что закон об образовании четко регулирует 10 льготных категорий граждан, которые получают преференции при поступлении в вузы в рамках государственного образовательного заказа.

"Мы ничего незаконного не делали: дети из этих шести пострадавших от паводков регионов получили несколько преференций – это единоразовое решение в этом году. Им дана возможность для дополнительного времени при подготовке к ЕНТ и возможность использовать сертификаты январского и мартовского ЕНТ, при условии что там выше будут баллы. Информация о том, что не получили дети эти льготы и были дополнительные деньги из бюджета выделены, неверная", – дополнил Саясат Нурбек.

Он также озвучил, как решается вопрос с 10 607 абитуриентами этого года, которые получили высокие баллы, но не получили гранты.

"На сегодня (вопрос решается – Прим. ред) за счет дополнительных грантов от местных исполнительных органов, от крупных работодателей и от межправительственных грантов. 2 760 грантов выделили акиматы, а также перераспределили гранты тех ребят, которые получили гранты, но потом отказались от них. Таких распределили 1 989 грантов. В итоге из 10 607 абитуриентов с помощью этого получили гранты 7 799 студентов", – сказал министр.

По его словам, этот вопрос полностью решен, но еще остается резерв.

"Мы ждем до конца сентября, потому что могут отказаться еще дополнительно от грантов, либо перевестись на платное отделение или в другие вузы. Эти гранты также будут перераспределены автоматически абитуриенту, который набрал наивысшие баллы. Поэтому в основном этот вопрос уже решен", – заключил Саясат Нурбек.

6 августа 2024 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, что делать выпускникам, которые набрали высокие баллы на ЕНТ, но не получили гранты.

