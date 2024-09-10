Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Саясат Нурбек о распределении грантов: Мы не делали ничего незаконного

Саясат Нурбек, правительство , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 12:53 Фото: primeminister.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 10 сентября 2024 года разъяснил ситуацию с распределением грантов для детей из пострадавших регионов от паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал, что закон об образовании четко регулирует 10 льготных категорий граждан, которые получают преференции при поступлении в вузы в рамках государственного образовательного заказа.

"Мы ничего незаконного не делали: дети из этих шести пострадавших от паводков регионов получили несколько преференций – это единоразовое решение в этом году. Им дана возможность для дополнительного времени при подготовке к ЕНТ и возможность использовать сертификаты январского и мартовского ЕНТ, при условии что там выше будут баллы. Информация о том, что не получили дети эти льготы и были дополнительные деньги из бюджета выделены, неверная", – дополнил Саясат Нурбек.

Он также озвучил, как решается вопрос с 10 607 абитуриентами этого года, которые получили высокие баллы, но не получили гранты.

"На сегодня (вопрос решается – Прим. ред) за счет дополнительных грантов от местных исполнительных органов, от крупных работодателей и от межправительственных грантов. 2 760 грантов выделили акиматы, а также перераспределили гранты тех ребят, которые получили гранты, но потом отказались от них. Таких распределили 1 989 грантов. В итоге из 10 607 абитуриентов с помощью этого получили гранты 7 799 студентов", – сказал министр.

По его словам, этот вопрос полностью решен, но еще остается резерв.

"Мы ждем до конца сентября, потому что могут отказаться еще дополнительно от грантов, либо перевестись на платное отделение или в другие вузы. Эти гранты также будут перераспределены автоматически абитуриенту, который набрал наивысшие баллы. Поэтому в основном этот вопрос уже решен", – заключил Саясат Нурбек.

6 августа 2024 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, что делать выпускникам, которые набрали высокие баллы на ЕНТ, но не получили гранты. 

Читайте также

Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Дуйсенова высказалась о требовании депутатов отменить единое время в Казахстане
Взрывы в воинской части под Таразом, виновные, ущерб
Колоссальный ущерб обязали заплатить виновных во взрывах в военной части под Таразом
Колледж, выпускники
Выпускники колледжей смогут обучатся по ускоренному курсу в Казахстане
Екатерина Елисеева
Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат 2024 год Гранты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Боксерша обратилась к Илону Маску
Скандальная боксерша Олимпиады-2024 обратилась к Илону Маску
Второй день Всемирных игр кочевников принес Казахстану 25 медалей
Второй день Всемирных игр кочевников принес Казахстану 25 медалей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: