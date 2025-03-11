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Наука и технологии

Саясат Нурбек сообщил об изменениях в программе "Болашак"

Болашак, международная образовательная стипендия, образование, программа , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 12:36 Фото: bolashak.gov.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 11 марта 2025 года на пресс-конференции в правительстве рассказал об изменениях в программе "Болашак", сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что число научных стажировок сократили с 500 до 250, теперь отбор стал сложнее. Он проходит в три этапа: отсеивающее тестирование, собеседование и финальное решение комиссии.

"Ужесточены требования к языковой подготовке. Если раньше без знания английского языка можно было поехать в зарубежный университет, то теперь на научную стажировку можно только в Россию", – сказал Саясат Нурбек.

Также пересмотрены требования к вузам и научным организациям. Стажировки возможны только в топ-500 университетов мира и топ-10 научных организаций по рейтингу SCImago. Ужесточены требования к кандидатам – участвовать могут только ученые с индексом Хирша и международными публикациями. Для стажеров стали обязательными публикации. Они должны подавать статьи в научные журналы и регистрировать исследования по возвращении.

"Максимально ужесточили все требования. Сейчас начинается конкурс в марте. По новым правилам ожидаем, что будет уже очень жесткий отбор. То же самое сделано и по самой программе "Болашак" для магистров и докторантов", – отметил министр.

Он также заявил, что госслужащие больше не в приоритете. Они участвуют в общем конкурсе, без привилегий, и изучают язык только в Казахстане, а не за границей.

"Сейчас госслужащие участвуют на общих основаниях, какого-то особого порядка или особых привилегий нет у них. Это только по программам магистратуры. Да, им представлена возможность дополнительно изучить язык, но не за рубежом, а девять месяцев здесь, в Казахстане. То есть мы, как раньше, деньги не тратим, не отправляем на языковую подготовку. И эта квота небольшая. Заявок от таких людей мы ожидаем 10-20 человек – это менее 1% от общего количества", – заключил Саясат Нурбек.

Ранее сообщалось, когда пройдет конкурс на стипендию "Болашак" в 2025 году. 

Бауыржан Муканов
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