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Меры господдержки отечественных товаропроизводителей обсудили в правительстве

Олжас Бектенов, правительство, совещание , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 14:53 Фото: пресс-служба правительства
Рабочее совещание, посвященное повышению эффективности мер государственной поддержки отечественных товаропроизводителей провел премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

Речь шла об исполнении поручений главы государства в части повышения прозрачности и эффективности мер государственной поддержки субъектам отечественного предпринимательства.

"Ключевая задача – цифровизация методологии категоризации субъектов предпринимательства, имеющих приоритетный доступ к госзакупкам и мерам господдержки. При этом необходимо закрепить встречные обязательства субъектов предпринимательства, получающих государственную поддержку", – сообщили в пресс-службе правительства.

Во главу угла ставится качество продукции, локализация производства в стране и доля казахстанского содержания, а также нацеленность на дальнейший вклад предприятия в социально-экономическое развитие региона и страны. Цифровой формат позволит устранить коррупционные риски и влияние человеческого фактора.

правительство, совещание , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 14:53

Фото: пресс-служба правительства

"Правительством осуществляется расширенный анализ влияния мер господдержки на развитие промышленной отрасли. Новая информационная платформа отражает данные по активности бизнеса в динамике, до и после получения мер господдержки".

Платформа содержит данные об отечественных предприятиях, их загруженности, выпускаемой продукции, внешнеторговой деятельности, числе сотрудников, а также заключенных с ними договорах, в том числе долгосрочных и офтейк-контрактах. Система позволяет госорганам в проактивном формате проводить анализ, мониторинг и принимать управленческие решения для оказания своевременной поддержки бизнесу.

По словам министр промышленности и строительства Каната Шарлапаева, в системе уже есть данные более двух тысяч отечественных предприятий, имеются сведения о компаниях – субъектах регулируемых закупок, являющихся потенциальными покупателями отечественной продукции, также загружена информация о заключенных долгосрочных договорах между недропользователями и бизнесом.

Канат Шарлапаев, совещание, , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 14:53

Фото: пресс-служба правительства

Платформа, разработанная на базе информационно-аналитической системы Smart Data Ukimet, объединяет и систематизирует данные из ранее разрозненных информационных систем. Она полностью интегрирована с базами министерств финансов, труда и соцзащиты, СК-Фармация, ТОО "Самрук-Казына Контракт", электронных закупок, регулируемых закупок квазигосударственного сектора (Mitwork) и недропользователей (NadLock). Кроме того, загружены данные Фонда развития предпринимательства "Даму" и холдинга "Байтерек" об оказываемых мерах поддержки казахстанским предприятиям. Обновление информации осуществляется в онлайн-режиме.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов дорожил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о показателях социально-экономического развития страны по итогам III квартала 2024 года.

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