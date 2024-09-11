Продолжаются работы по возвращению пастбищ в Туркестане

Земли, которые были незаконно захвачены и не используются, должны быть возвращены государству в соответствии с упрощенной процедурой. Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу уделил особое внимание этому вопросу.

Реализация задач, поставленных в Послании, была всесторонне обсуждена на заседании под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды. Были рассмотрены возможности увеличения площади земель сельскохозяйственного назначения. Также были представлены отчеты о выполнении поручения президента по возвращению неиспользуемых земель и обеспечению жителей общими пастбищами.

В Туркестанской области активно продолжаются работы по возвращению пастбищ. В 2023 году нехватка пастбищ составила 2 122,2 тысячи гектаров. В этом направлении были предприняты шаги по увеличению объемов общих пастбищ, организации вывода скота на сезонные пастбища, а также по расширению площадей для откорма скота и семейных молочных ферм. В результате населенные пункты были обеспечены 1,3 миллиона гектаров общих (публичных) пастбищ.

На 2024 год нехватка пастбищ в области сократилась до 608,0 тысячи гектаров. Общая площадь пастбищных земель в Туркестанской области (по 7 категориям) составляет более 8 миллионов 850 тысяч гектаров. Для хозяйствующих субъектов пастбищ достаточно, основная проблема заключается в нехватке общих пастбищ для скота. Аким области Дархан Сатыбалды отметил, что решение этой проблемы находится под строгим контролем. Были даны конкретные задания ответственным лицам по вопросам нехватки пастбищ для скотоводов.

Хотя в области наблюдается положительная динамика в скотоводстве, проблема нехватки пастбищ остается актуальной. В этом году планируется увеличить площадь общих пастбищ на 304,0 тысячи гектаров. В рамках развития скотоводства также будет уделено внимание снижению нагрузки на пастбищные земли путем открытия новых откормочных площадок и молочных товарных ферм. В этом направлении реализуется несколько крупных инвестиционных проектов. В частности, планируется увеличение числа откормочных площадок и создание новых рабочих мест. Эти вопросы находятся на постоянном контроле.

Следует отметить, что 18% общего поголовья скота в стране приходится на Туркестанскую область. Общая площадь земель в области составляет 11,6 миллиона гектаров. Из них сельскохозяйственные земли – 4,5 миллиона гектаров, лесные земли – 3 миллиона гектаров, территория населенных пунктов – 807 тысяч гектаров.