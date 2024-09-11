Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Продолжаются работы по возвращению пастбищ в Туркестане

Продолжаются работы по возвращению пастбищ в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 11:49 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Земли, которые были незаконно захвачены и не используются, должны быть возвращены государству в соответствии с упрощенной процедурой. Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу уделил особое внимание этому вопросу.

Реализация задач, поставленных в Послании, была всесторонне обсуждена на заседании под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды. Были рассмотрены возможности увеличения площади земель сельскохозяйственного назначения. Также были представлены отчеты о выполнении поручения президента по возвращению неиспользуемых земель и обеспечению жителей общими пастбищами.

В Туркестанской области активно продолжаются работы по возвращению пастбищ. В 2023 году нехватка пастбищ составила 2 122,2 тысячи гектаров. В этом направлении были предприняты шаги по увеличению объемов общих пастбищ, организации вывода скота на сезонные пастбища, а также по расширению площадей для откорма скота и семейных молочных ферм. В результате населенные пункты были обеспечены 1,3 миллиона гектаров общих (публичных) пастбищ.

На 2024 год нехватка пастбищ в области сократилась до 608,0 тысячи гектаров. Общая площадь пастбищных земель в Туркестанской области (по 7 категориям) составляет более 8 миллионов 850 тысяч гектаров. Для хозяйствующих субъектов пастбищ достаточно, основная проблема заключается в нехватке общих пастбищ для скота. Аким области Дархан Сатыбалды отметил, что решение этой проблемы находится под строгим контролем. Были даны конкретные задания ответственным лицам по вопросам нехватки пастбищ для скотоводов.

Хотя в области наблюдается положительная динамика в скотоводстве, проблема нехватки пастбищ остается актуальной. В этом году планируется увеличить площадь общих пастбищ на 304,0 тысячи гектаров. В рамках развития скотоводства также будет уделено внимание снижению нагрузки на пастбищные земли путем открытия новых откормочных площадок и молочных товарных ферм. В этом направлении реализуется несколько крупных инвестиционных проектов. В частности, планируется увеличение числа откормочных площадок и создание новых рабочих мест. Эти вопросы находятся на постоянном контроле.

Следует отметить, что 18% общего поголовья скота в стране приходится на Туркестанскую область. Общая площадь земель в области составляет 11,6 миллиона гектаров. Из них сельскохозяйственные земли – 4,5 миллиона гектаров, лесные земли – 3 миллиона гектаров, территория населенных пунктов – 807 тысяч гектаров.

Продолжаются работы по возвращению пастбищ в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 11:49

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Читайте также

К казахстанским родителям обратились из МВД
К казахстанским родителям обратилось МВД
Галым Калиакбаров шутка юмор мужчины
Комик Галым Калиакбаров дал важный урок "начинающим" мужчинам
В Актюбинской области обсудили меры господдержки предпринимателей
В Актюбинской области обсудили меры господдержки предпринимателей
Айсулу Омарова
Дархан Сатыбалды Туркестанская область АПК 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову
Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: