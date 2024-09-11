Дополнительные изъятия из Нацфонда планирует Миннацэкономики

Министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров в кулуарах мажилиса 11 сентября 2024 года ответил на вопрос о том, планируются ли дополнительные изъятия из Нацфонда, сообщает Zakon.kz.

Журналисты спросили спикера, планируется ли увеличивать трансферты из Национального фонда для покрытия дефицита бюджета.

"Да, мы планируем часть, в виде дополнительных трансфертов именно на финансирование регионов, на финансирование инвестиционных проектов", – сказал в ответ Нурлан Байбазаров.

Однако он не сказал, о какой сумме идет речь.

5 июля 2024 года глава МНЭ рассказал, какой трансферт планируется выделить из Нацфонда в бюджет на 2024-2026 годы.