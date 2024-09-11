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Законодательство РК

Видение по ставкам ИПН озвучил Нурлан Байбазаров

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 12:47 Фото: freepik
Министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров в кулуарах Мажилиса 11 сентября 2024 года рассказал, как будет выглядеть прогрессивная шкала индивидуального подоходного налога (ИПН). Ее планируют ввести в рамках нового Налогового кодекса РК, сообщает Zakon.kz.

Нурлан Байбазаров уточнил, что прогрессивная шкала ИПН не рассматривается как налог на роскошь.

"Мы ввели налог на роскошь, в новом Налоговом кодексе есть. Мы будем облагать очень дорогие машины, дорогую недвижимость, дорогие алкоголь и сигареты – они подпадают под эту категорию и будут повышенно облагаться налогом. А что касается дифференциации ИПН – это разная шкала, которая будет изыматься от дохода работника. Мы считаем разные варианты, но там будет принцип: "чем больше зарабатываешь, тем больше будет увеличиваться налоговая нагрузка", – рассказал он.

При этом глава МНЭ заверил, что это все будет очень сбалансировано.

"Мы будем облагать большим налогом те категории высокооплачиваемых людей, которые в нашей стране есть в разных секторах экономики. Для основной части населения мы эту шкалу сохраним (на месте. – Прим. ред.)", – подчеркнул Нурлан Байбазаров.

Он считает, что это не будет двойным налогообложением.

"Я думаю, что граждане, которые высокие доходы получают, это их гражданский долг, да, наверное, отдавать в виде налогов. Но здесь надо учитывать другие риски – не будут ли уходить в тень. Прятать зарплаты. Мы эти вопросы сейчас продумываем и предложим разумные варианты", – резюмировал Нурлан Байбазаров.

Однако сказать, о каких суммах сейчас идет речь, по его словам, говорить еще рано, так как вопрос этот только прорабатывается.

Ранее Zakon.kz публиковал статью о перспективах введения в Казахстане прогрессивной шкалы ИПН, а также сравнивал величину ИПН в РК с другими странами.

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