МВД пришлось оправдываться за рассылку о полицейских
Автор уведомления отмечает, что "существует группа людей, которая ходит по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел. Они имеют при себе документы и бланки с символикой МВД".
Фото: пресс-служба МВД РК
В полиции отреагировали на подобное и назвали эту информацию не соответствующей действительности.
"В социальных сетях и мессенджерах распространилась информация о том, что группа людей ходит по квартирам якобы для проверки удостоверений личности и сбора биометрических данных, выдавая себя за сотрудников органов внутренних дел. Эта информация не соответствует действительности".Пресс-служба МВД РК
Также стражи порядка напомнили про ответственность за подобные действия.
"Напоминаем пользователям соцсетей, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена ответственность. Доверяйте только официальным источникам".Пресс-служба МВД РК
Ранее сообщалось, что в WhatsАpp идет активная рассылка аудиосообщения, в котором утверждается, что сайты ЦОНов и приложение eGov Mobile взломаны. Автор аудио убедительно просит не переходить по ссылкам, которые приходят с номера 1414. В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" заверили, что это сообщение является фейковым и не соответствует действительности.