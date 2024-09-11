МВД пришлось оправдываться за рассылку о полицейских

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) 11 сентября 2024 года отреагировали на рассылаемое сообщение в Казнете про группу людей, выдающих себя за полицейских, сообщает Zakon.kz.

Автор уведомления отмечает, что "существует группа людей, которая ходит по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел. Они имеют при себе документы и бланки с символикой МВД".

Фото: пресс-служба МВД РК

В полиции отреагировали на подобное и назвали эту информацию не соответствующей действительности.

"В социальных сетях и мессенджерах распространилась информация о том, что группа людей ходит по квартирам якобы для проверки удостоверений личности и сбора биометрических данных, выдавая себя за сотрудников органов внутренних дел. Эта информация не соответствует действительности". Пресс-служба МВД РК

Также стражи порядка напомнили про ответственность за подобные действия.

"Напоминаем пользователям соцсетей, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена ответственность. Доверяйте только официальным источникам". Пресс-служба МВД РК

Ранее сообщалось, что в WhatsАpp идет активная рассылка аудиосообщения, в котором утверждается, что сайты ЦОНов и приложение eGov Mobile взломаны. Автор аудио убедительно просит не переходить по ссылкам, которые приходят с номера 1414. В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" заверили, что это сообщение является фейковым и не соответствует действительности.