К казахстанским родителям обратилось МВД

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана 11 сентября 2024 года обратилось к родителям из-за роста наркопреступлений среди детей, сообщает Zakon.kz.

По их данным, только за восемь месяцев текущего года полицией задержано 30 несовершеннолетних за участие в распространении наркотиков.

"Есть случаи, когда закладки совершают 14-летние подростки, которые по отдельным видам наркопреступлений уже могут нести уголовную ответственность наравне со взрослыми... В зоне особого внимания находятся старшеклассники и студенты 1-2 курсов, которые начинают самостоятельную жизнь вдали от родителей. Но полиция имеет дело уже со свершившимися фактами, после чего для задержанных подростков возникают неотвратимые правовые последствия. В этой связи мы призываем вас обязательно поговорить со своими детьми о правовых последствиях всех их поступков. Быть максимально вовлеченными в жизнь своих детей. Они не должны бояться рассказать вам, если их вовлекают в противоправную деятельность", – отметил заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

Он отметил, что родителям нужно знать окружение своих детей, контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются.

"Мы просим вас обращать внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки в вещах подростка. Все это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков". Бахытжан Амирханов

По его словам, родителей должно насторожить, если у подростка резко снизилась успеваемость, увеличилось число прогулов, сменился круг общения.

"Косвенными признаками употребления наркотиков также могут быть регулярные перепады настроения, раздражительность, вялость, апатия. Совокупность этих факторов может указывать на то, что ребенок находится в группе риска". Бахытжан Амирханов

Первым признаком того, что подросток занимается распространением наркотиков, как пояснил спикер, служит большое количество денег, дорогие покупки.

"Подозрение должно вызывать, если у ребенка в телефоне и мессенджерах появились метки с геолокациями, фотографии с возможными местами закладок, рисунками-штампами на стенах домов, столбах, распределительных будок, записки с номерами телефонов, ссылками на интернет-сайт или набором цифр, а также свертки в цветной изоленте с неизвестными веществами". Бахытжан Амирханов

Также он рассказал, что сотрудники полиции проводят праворазъяснительную работу во всех учебных заведениях: с начала года проведено 9738 различных профилактических мероприятий с охватом 725 тыс. лиц.

"Напоминаем, уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет, а по отдельным составам преступлений – с 14 лет". Бахытжан Амирханов

29 июля 2024 года Бахытжан Амирханов рассказал, как казахстанцам понять, что ребенок участвует в незаконном обороте наркотиков.