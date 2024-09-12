Иностранцы из каких стран приехали в Астану для участия в соревнованиях по құсбегілік

На V Всемирных играх кочевников 12 сентября 2024 года начались соревнования по национальному виду спорта құсбегілік – охоте с ловчими птицами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Соревнования по национальному спорту "Құсбегілік" проходят в трех видах: с беркутами, ястребами и соколами. По словам главного судьи соревнования Марата Койшина, в этом году приехали представители из 10 государств.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В их числе участники из Казахстана, Кыргызстана, России, Монголии, Испании, Канады, Венгрии, Китая, Грузии и Турции. Всего участвуют 42 спортсмена, 18 беркутов, 12 соколов и 12 ястребов.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Нашу страну в значимом международном турнире представляют девять участников, в том числе многократные чемпионы республиканских турниров и чемпионатов РК.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Ерзат Байкадамов приехал из Абайской области вместе со своим беркутом по кличке Зангар.

"Этой птице пять лет, взял его еще птенцом. Он всегда побеждает. Сегодня 500 м преодолел за 18 секунд. Готовились месяц – 15 дней в Кокшетау, 15 дней уже здесь, в Астане. Сегодняшний показатель выше, чем вчера были, но ветер создает помеху полету", – дополнил спортсмен.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Он также рассказал, что на соревнованиях участвуют также его братья – Арман Кушкаров, который приехал из Атырауской области, и Серикбек Кунтуган из Астаны.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Семьями на соревнования приехали и спортсмены из России. Юлия Синзарова рассказала, что друг семьи вместе с женой занимаются птицами уже много лет и познакомили их семью с этим спортом.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Также девушка рассказала, что не получилось привезти свою птицу.

"У нас нельзя вывозить из России птиц, поэтому нам дали ее в Казахстане. Мы занимались с ней, привыкали друг к другу. Она оказалась очень интересной девушкой. Птицы все абсолютно разные, и к ним нужен разный подход. Например, ястребы любят ласку", – дополнила она.

Во время соревнований у спортсменов также оценивают их национальный костюм. И, по словам Юлии, их с мужем костюмы олицетворяют царские времена, когда было принято охотиться с птицами.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Инрик Стейша приехал в составе испанской делегации. Он поделился, что участвует в соревнованиях впервые, и ему также предоставили для участия в соревновании птицу в Казахстане.

"Было очень интересно, что в соревнованиях используются беркуты. Я до этого не работал с ними, только с соколами. Мы используем соколов как для охоты, так и для работы. Я до этого работал в мадридском аэропорту, и сейчас работаю в международном аэропорту Барселоны. Мы используем хищных птиц для отпугивания более мелких в зоне посадочных полос, чтобы обеспечить безопасность в аэропорту", – рассказал спортсмен.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Представитель грузинского соколиного клуба Левин Доборджлинидзе тоже не смог приехать на соревнования со своей птицей, потому что нужны были специальные документы и сертификаты, которые долго делаются.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Поэтому пришлось приехать чуть-чуть заранее, взять птицу тут и начать тренироваться, чтобы выступить на соревнованиях. На тренировке беркут показывал очень хорошее время и на руку быстро прилетал. Однако сегодня я был в национальной одежде, а я тренировался в другой, поэтому он меня не узнал. А саму птицу зовут Лучано, потому что он очень певучий", – сказал Левин Доборджлинидзе.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Спортсмен из Грузии также рассказал, что впервые увидел ястреба в восемь лет у своего дяди.

"Он тоже сокольник, дал мне погладить и взять на руку ястреба. В этот момент как-будто бы что-то произошло – будто бы я был все это время в темноте, и стало светло. Тогда я понял, что это то, чем я должен заниматься в жизни. С этого времени я начал учиться соколиной охоте, и с тех пор продолжаю старинную традицию человечества", – продолжил Левин Доборджлинидзе.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В Республиканской федерации "Құсбегілік" отметили, что география участников соревнований постоянно растет, поскольку работа по возрождению красивой и одной из самых древних кочевых традиций все больше привлекает к себе внимание во всем мире.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Президент федерации Берик Уали отметил, что участие в играх большого количества иностранных спортсменов является одновременно высокой честью и ответственностью.

"Вы видите, как много зарубежных гостей прибыло на Игры кочевников. За этим стоит не только интерес к спорту, но также заинтересованность, искренняя симпатия и уважение к многовековой культуре номадов. Это свидетельствует о том, что мы на верном пути в популяризации древнетюркских видов спорта. Благодаря этому мы испытываем прилив сил и уверенности в ренессансе лучших традиций кочевников", – сказал руководитель Федерации "Құсбегілік".

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Стоит отметить, что соревнования по национальному виду спорта құсбегілік проходит два дня – 12 и 13 сентября. Тут работает авторитетный международный судейский состав, в который вошли шесть специалистов из Казахстана, двое – из Кыргызстана и по одному судье из Монголии и России.

Главный судья Марат Койшин подчеркнул, что все аспекты организации соревнований отвечают международным правилам и стандартам, а спортсменам предоставлены все условия для подготовки к соревнованиям.

Ранее мы писали, как проходят V Всемирные игры кочевников – крупнейшие в мире соревнования по национальным видам спорта. На шестидневные состязания прибыли участники из 89 стран.