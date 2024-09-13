Машину подарили победителю соревнований по құсбегілік в категории "Охота с беркутом"

На V Всемирных играх кочевников 13 сентября 2024 года завершились соревнования по национальному виду спорта құсбегілік – охоте с ловчими птицами. Затем прошло награждение победителей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Соревнования по национальному спорту құсбегілік проходили в трех видах: с беркутами, ястребами и соколами. По итогам финальных соревнований в копилке казахстанской команды оказались две золотых, одна серебряная и три бронзовые медали.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В категории "Охота с беркутом" 1-е место с птицей Алгыр занял казахстанец Кунтуган Серикбек из Астаны. Победитель рассказал, что сложность была в том, что птица – живое создание со своим характером, и ей не скажешь, что нужно постараться, потому что идет соревнование.

"Я работаю тренером охоты с беркутом и моей птице 7 лет. До этого была другая птица, которая тоже очень успешно выступала. Этот беркут тоже хороший и отлично показал свои способности. В 2018 году на соревнованиях в Кыргызстане заняла 3-е место, сегодня заняла 1-е место. Я очень рад и посвящаю победу Аллаху, маме и всем казахстанцам", – рассказал спортсмен.

Он также дополнил, что беркутами занимались его деды.

"Отец с младенчества и нас приучал и прививал нам эти навыки, а я сейчас сам учу детей. Труды оправдались. Мои ученики сегодня занимают призовые места. Все было справедливо. Видно сразу, как летит птица, и никаких споров не было. Как узнали, что будут Игры, начали подготовку. Готовились в три этапа – 14 дней в Алматы, 14 дней в Кокшетау и в Астане еще. Я считаю, что это все привело к таким хорошим результатам", – рассказал Кунтуган Серикбек.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Второе место занял Ерзат Байкадамов с птицей Зангар из области Абай, Казахстан. И он своего беркута взял еще птенцом и сейчас ему уже пять лет.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Бронза" досталась спортсмену казахстанской сборной Арману Кушкарову с птицей Нарын из Атырауской области.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В категории "Охота с ястребом" золотую медаль завоевал Кудайберген Рауилұлы из Астаны с птицей Найзатуяк.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Серебро" досталось Адильбеку Кудайбердиеву из Кыргызстана с птицей Карамончак, а "бронза" – Багдату Кеуенову из Туркестанской области с птицей Сомбалақ.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В состязаниях в категории "Охота с соколом" победу одержал Бакыт Шамуратулы из Кыргызстана с птицей Ителги. Второе место получил Тугелбай Абдыкадыров из Кыргызстана с птицей Ыскырык, а третье – Бакдаулет Бабажан из Жамбылской области с птицей Сағым.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Президент федерации Берик Уали отметил, что соревнования прошли на высоком уровне.

"Наш спонсор вручил победителю ключи от автомобиля, чтобы это послужило стимулом и для других, чтобы они развивали и дальше это искусство", – озвучил он.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Спортсменов наградили щедрыми денежными премиями. За третьи места Арману Кушкарову, Багдату Кеуенову и Бакдаулету Бабажану вручили по 300 тысяч тенге. За второе место Ерзату Байкадамову – 500 тысяч тенге. Выплату в 1 млн тенге за первое место в категории "Охота с ястребом" получил Кудайберген Рауилұлы.

Машину вручили победителю в категории "Охота с беркутом" Кунтугану Серикбеку. Также автомобиль подарили Ерзату Байкадамову за "серебро" в категории "Охота с беркутом".

Ранее мы рассказывали, из каких стран приехали иностранцы в Астану для участия в соревнованиях по құсбегілік.