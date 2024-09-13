Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Водоотводные каналы строят в нескольких жилых массивах Актобе

В нескольких жилых массивах Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 10:39 Фото: акимат Актюбинской области
Первым делом глава региона Асхат Шахаров осмотрел место строительства обводного канала в массиве Курашасай. Работы ведет ТОО "ZNS Group". Канал протяженностью 3,5 км предназначен для отвода талой воды в районе двух жилых массивов Курашасай и Канагат.

По словам замдиректора подрядной организации ТОО "ZNS Group" Александра Лисицкого, строительство канала началось в 2023 году.

"Дома в двух массивах Курашасай и Канагат весной в паводок подвергались подтоплению. Чтобы решить этот вопрос, в прошлом году здесь началось строительство обводного канала. Мы проделали большую часть работы. Благодаря каналу в этом году удалось избежать подтопления домов в данных массивах. Сейчас идут работы по зачистке грунта. Благодаря сооружению талая вода будет стекать в реку Жинишке, минуя населенные пункты", – разъяснил Александр Лисицкий.
В нескольких жилых массивах Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 10:39

Фото: акимат Актюбинской области

Такие же водоотводные каналы компания строит в районе еще шести массивов: "Жана Коныс-3", "Шестихатка", "Думан", "Сая", "Магаджан" и "Коктем". Особое внимание уделяется садоводческим коллективам, которые в этом году были затоплены. Сейчас мероприятия по отводу талых вод проводятся в СК "Актюбрентген-14, 16", "Зеленстрой -1, 2", "АЗХС-1, 5, 3", "АЗФ-1, 2".

В ходе объезда Асхат Шахаров осмотрел и место строительства обводного канала в районе микрорайона Есет батыр. Весной в паводок часть второго микрорайона массива Есет батыр подверглась подтоплению. Вода вышла на проезжую часть. В данный момент здесь обустраивают подземную ливневую канализацию и открытый канал протяженностью 950 метров. Талая вода по сооружению будет перенаправлена в реку Каргалы.

В нескольких жилых массивах Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 10:39

Фото: акимат Актюбинской области

"В рамках противопаводковых мероприятий идет реконструкция Актюбинского водохранилища. Это стратегический объект. Этой весной водохранилищу удалось удержать большой поток воды. Для повышения его надежности и безопасности дальнейшей эксплуатации, а также чтобы избежать аварийных ситуаций, мы начали его реконструкцию. Также будет проведена очистка водохранилища от донных отложений. По городу и в ряде сел ремонтируются дамбы и плотины, укрепляются мосты. У нас 22 проекта по области, на которые выделено 2,8 миллиарда тенге. Мы встречались с населением, советовались с аксакалами, чтобы лучше скоординировать работу по противопаводковым мероприятиям", – сказал аким области.

Строительство водоотводных каналов и ремонт плотин планируют завершить до зимы.

В нескольких жилых массивах Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 10:39

Фото: акимат Актюбинской области

Читайте также

В Актюбинской области
В Актюбинской области интенсивно ведется дорожное строительство
Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане
Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане
Новая веха в развитии промышленности и инвестиций
В Шымкенте запущена производственная линия Coca-Cola: новая веха в развитии промышленности и инвестиций
Айсулу Омарова
Шахаров Асхат Актобе 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ДТП
Пассажирский автобус вылетел с моста и упал на микроавтобус при въезде в Каскелен
Алсу уехала из России
Алсу уехала из России
Главная героиня фильма &quot;Томирис&quot; вышла замуж
Исполнительница главной роли в фильме "Томирис" вышла замуж
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Не отвечайте на видеозвонки: к казахстанцам с предупреждением обратились в МВД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: