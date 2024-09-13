Водоотводные каналы строят в нескольких жилых массивах Актобе

Первым делом глава региона Асхат Шахаров осмотрел место строительства обводного канала в массиве Курашасай. Работы ведет ТОО "ZNS Group". Канал протяженностью 3,5 км предназначен для отвода талой воды в районе двух жилых массивов Курашасай и Канагат.

По словам замдиректора подрядной организации ТОО "ZNS Group" Александра Лисицкого, строительство канала началось в 2023 году.

"Дома в двух массивах Курашасай и Канагат весной в паводок подвергались подтоплению. Чтобы решить этот вопрос, в прошлом году здесь началось строительство обводного канала. Мы проделали большую часть работы. Благодаря каналу в этом году удалось избежать подтопления домов в данных массивах. Сейчас идут работы по зачистке грунта. Благодаря сооружению талая вода будет стекать в реку Жинишке, минуя населенные пункты", – разъяснил Александр Лисицкий.

Фото: акимат Актюбинской области

Такие же водоотводные каналы компания строит в районе еще шести массивов: "Жана Коныс-3", "Шестихатка", "Думан", "Сая", "Магаджан" и "Коктем". Особое внимание уделяется садоводческим коллективам, которые в этом году были затоплены. Сейчас мероприятия по отводу талых вод проводятся в СК "Актюбрентген-14, 16", "Зеленстрой -1, 2", "АЗХС-1, 5, 3", "АЗФ-1, 2".

В ходе объезда Асхат Шахаров осмотрел и место строительства обводного канала в районе микрорайона Есет батыр. Весной в паводок часть второго микрорайона массива Есет батыр подверглась подтоплению. Вода вышла на проезжую часть. В данный момент здесь обустраивают подземную ливневую канализацию и открытый канал протяженностью 950 метров. Талая вода по сооружению будет перенаправлена в реку Каргалы.

Фото: акимат Актюбинской области

"В рамках противопаводковых мероприятий идет реконструкция Актюбинского водохранилища. Это стратегический объект. Этой весной водохранилищу удалось удержать большой поток воды. Для повышения его надежности и безопасности дальнейшей эксплуатации, а также чтобы избежать аварийных ситуаций, мы начали его реконструкцию. Также будет проведена очистка водохранилища от донных отложений. По городу и в ряде сел ремонтируются дамбы и плотины, укрепляются мосты. У нас 22 проекта по области, на которые выделено 2,8 миллиарда тенге. Мы встречались с населением, советовались с аксакалами, чтобы лучше скоординировать работу по противопаводковым мероприятиям", – сказал аким области.

Строительство водоотводных каналов и ремонт плотин планируют завершить до зимы.