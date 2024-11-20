В Актобе противопаводковые работы ведут на 27 участках

В Актобе строят обводные каналы, укрепляют берега и занимаются обвалованием грунта, чтобы защитить жилые массивы в период весеннего паводка. Планируется, что талые воды будут уходить по ним в реки, минуя жилые районы.

В Актобе и его окрестностях сейчас реализуются десятки проектов, направленных на борьбу с паводком.

Одним из таких проектов является работа, проводимая в жилом массиве Мағаджан, который был подтоплен прошлой весной. Аким города Азамат Бекет встретился с жителями и вместе с ними осмотрел ход работ, выполняемых подрядными организациями.

Фото: акимат города Актобе

В прошлом году водопропускная труба диаметром 1,5 метра под дорогой на въезде в жилой массив Магаджан не смогла выдержать весенние паводковые воды.

"27 марта, когда начался паводок, дорогу пришлось разбирать, как вы знаете. Согласно данному тогда обещанию, на въездной дороге были установлены водопропускные сооружения квадратного сечения размером 4×2,5 метра. Сейчас мы устанавливаем такие же крупные водопропускные сооружения на других двух въездах в жилой массив", – сказал аким города.

Одним из пригородных жилых массивов пострадавших от весеннего паводка является Орлеу. В расположенный в низине Орлеу стекающая с холмов талая вода вошла, обогнув специальную защитную грунтовую насыпь. Чтобы эта ситуация не повторилась, в целях отвода степных вод подрядная организация ТОО "Батыс Актобе Group" сейчас прокапывает трехкилометровый канал, укрепляет три дамбы грунтом, бутовым камнем.

"Как сложится паводковая ситуация, нелегко точно спрогнозировать. Поэтому аким области предупредил, что мы должны быть готовы к различным ситуациям. При выполнении этой работы выслушайте старожилов, которые хорошо знакомы с рельефом этой местности. Сложно все заранее предсказать. К примеру, в прошлом году было построено три дамбы там, откуда в предыдущие годы поступала вода в Орлеу. Но этой весной вода проложила новый путь, миновав дамбы. Эти три километра канала должны отвести воду от Орлеу, направить их в Илек", – сказал аким города Азамат Бекет.

Фото: акимат города Актобе

Прошлой весной паводковые воды первым подтопили жилой массив Жана Каргалы. Для направления в реку Каргалы степных вод, поступающих на этот участок со стороны Акжара, специалистами было принято решение об устройстве канала протяженностью 1700 метров. К работам приступила подрядная организация ТОО "ARLAN TRANS-LOGISTICS".

"На протяжении 450 метров дно и берега будут забетонированы, установлено ограждение. Это участок, который проходит вдоль жилых домов в Жана Каргалы. Завершим работу в течение двух недель. Весной сюда прибывают степные воды из жилого массива Акжар-2. Через канаву мы направим поток воды в сторону реки Каргалы", – отметил представитель подрядной организации Жазылбек Бекболатов.

Также в Актобе идет строительство открытой и закрытой ливневой канализации, которая направит талые воды с территории района ГМЗ и улицы Елек в реку Тамды.

Аким города Азамат Бекет осмотрел ход работ, выполняемых подрядной организацией ТОО "Үш сай".

"В весенний период паводок является актуальной проблемой для жителей улицы Елек, района ГМЗ и прилегающих к нему садоводческих коллективов. Реализация этого масштабного проекта запланирована на два года. Однако до конца текущего года необходимо установить водосточные трубы, создать условия, чтобы весной вода стекала в реку", – предупредил аким города.

Фото: акимат города Актобе

Подрядчик в свою очередь пообещал завершить запланированные на этот год работы согласно графику.

"Мы ведем работы по отводу воды с улицы Солнечной района ГМЗ подземной ливневой канализацией, то есть трубой диаметром 800 мм, в реку Тамды. Со стороны улицы Елек будет открытая, со стороны Солнечной – закрытая канализация. Устанавливаем КНС с резервуаром. Кроме того, в месте впадения в реку будет очистное сооружение. На сегодняшний день мы проложили 1,4 километра трубопровода. Уверяю вас, что в результате этой работы весной на территории ГМЗ не будет скапливаться дождевая и талая вода, вода будет стекать полностью в Тамды", – сказал представитель ТОО "Үш сай" Мейрамбай Ногаев.

Ведется строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод и с территории жилого массива "Авиатор".

Согласно проекту, работы должны быть завершены в следующем году, но в текущем году подрядная организация должна выполнить основную часть.

Фото: акимат города Актобе

Руководство подрядной организации ТОО "Казеврострой" доложило акиму города Азамату Бекет о ходе строительных работ.

"Мы строим ливневую канализацию закрытого типа на участке от аэропорта до территории автомаркета. Ливневую канализацию протяженностью три километра. По проекту предусмотрены напорный коллектор и канализационные очистные сооружения. Мы наткнулись на газовые сети при проведении земляных работ. Потеряли время. Сейчас ускорили темпы. В этом году завершим строительство ливневой канализации, чтобы весной талые воды, скапливающиеся на территории аэропорта и авиагородка, не представляли угрозы для города, а поступали в реку Сазды", – сказал руководитель участка ТОО "Казеврострой" Азамат Нургалиев.