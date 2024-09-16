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АФМ объявило вознаграждение за разыскиваемого казахстанца

Агентство РК по финансовому мониторингу , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 11:13 Фото: пресс-служба АФМ РК
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск Омарова Руслан Уланович, 28.07.1986 г.р., уроженца города Алга, Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, мужчину подозревают в совершении действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.

"За период с 2011 года по 2013 года Омаров Р. У., действуя от имени ТОО "Sunkar Logistics" в качестве директора, выписал фиктивные бухгалтерские документы для контрагентов на сумму более 4 млрд тенге. Согласно заключению органов государственных доходов, предполагаемая сумма ущерба, нанесенного государству в виде неуплаченных налогов, превышает 1,5 млрд тенге", – сообщили в АФМ.
АФМ объявило вознаграждение за разыскиваемого казахстанца, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 11:13

Фото: АФМ РК

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, в ведомстве просят сообщить по телефонам:

  • +7-701-770-08-65 – по розыску лиц,
  • +7-7292-40-36-59 – дежурная часть.
"Вознаграждение и анонимность гарантируются", – добавили в АФМ.

В конце августа 2024 года АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента – предполагаемую руководительницу структурным подразделением финансовой пирамиды "Thefiniko".

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