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Законодательство РК

АФМ объявило в розыск Михаила Бойко за неуплату налогов и отмывание денег

Агентство РК по финансовому мониторингу , фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 12:17 Фото: пресс-служба АФМ РК
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы объявил в розыск Михаила Адамовича Бойко, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве 9 августа 2024 года уточнили, что его разыскивают за совершение преступлений по ст. 245 ч. 3 ("Уклонение от уплаты налогов"), ст. 218 ч. 3 ("Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем") УК РК.

Также сказано, что Бойко причинил ущерб государству в виде неуплаты корпоративного подоходного налога с предприятий экспортеров рыбной продукции на общую сумму более 400 млн тенге.

Далее сказано:

"Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить в ДЭР по Алматы по телефонам:

  • +7-701-218-05-23,
  • +7-701-121-47-65 – по розыску лиц,
  • +7-7272-79-29-56 – дежурная часть".
"Вознаграждение и анонимность гарантируются", – уточнили в АФМ.

6 августа 2024 года в АФМ рассказали, что в Актюбинской области вынесли приговор заместителю генерального директора филиала компании "Сайгак Казахстан Б.В.", незаконно добывавшей сырую нефть.

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