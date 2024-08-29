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АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента

АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 09:11 Фото: Telegram/afm_rk
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в международный розыск предполагаемую руководительницу структурным подразделением финансовой пирамиды "Thefiniko", сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в информации, разосланной ведомством 29 августа 2024 года.

"Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна 26.09.1976 г. р., уроженка Ташкента (Узбекистан). Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды "Thefiniko" с июля 2020 года по июль 2021 года. Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов".Пресс-служба АФМ РК

В агентстве отметили, что компания "Thefiniko" не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

"Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить по телефонам:

  • +7-701-218-05-23 – по розыску лиц,
  • +7-727-279-29-56 – дежурная часть.
  • 1458 – call-center АФМ РК", – уточнили в ведомстве.

Также в АФМ подчеркнули, что предоставившим какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого лица "вознаграждение и анонимность гарантируются".

23 августа 2024 года стало известно, что Агентство Казахстана по финансовому мониторингу объявило в международный розыск граждан России и Украины, а также двоих казахстанцев. Они подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы граждан, а также организации и руководстве на территории Алматинской области и Алматы незаконной игорной и букмекерской деятельностью в виде онлайн-казино "1WIN".

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