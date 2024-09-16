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Более тысячи человек приняли участие в антинаркотическом форуме в Туркестане

Более тысячи человек приняли участие, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 11:56 Фото: акимат Туркестанской области
В Туркестане состоялся антинаркотический форум на тему “Нет наркомании! Мы выбираем жизнь!”.

Мероприятие было организовано по инициативе полиции Туркестанской области совместно с акиматом. На форум специально прибыл заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков. В мероприятии также приняли участие аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, прокурор области Мурат Тлеубердиев, начальник департамента полиции Мурат Кабденов, а также руководители и сотрудники других государственных учреждений, ранее судимые граждане и местные жители.

Более тысячи человек приняли участие, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 11:56

Фото: акимат Туркестанской области

В ходе встречи известные личности, выступавшие в качестве спикеров, поделились мнениями о профилактике наркомании и пресечении наркопреступлений. Они провели разъяснительные беседы и рассказали поучительные случаи из жизни. Участники форума призвали вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек, отметив, что предотвращение наркозависимости является актуальной проблемой в обществе.

Более тысячи человек приняли участие, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 11:56

Фото: акимат Туркестанской области

Среди спикеров были заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, депутат мажилиса Ардак Назаров, психиатр-нарколог РК Наби Есимов, общественный деятель Оразкуль Асангазы, актер Адил Ахметов и певец Куандык Рахим. На форуме также состоялось театрализованное представление, которое иллюстрировало различные случаи употребления синтетических наркотиков молодежью, их негативное воздействие на организм человека и последствия уголовной ответственности за сбыт, хранение и перевозку наркотиков.

Более тысячи человек приняли участие, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 11:56

Фото: акимат Туркестанской области

Кроме того, был продемонстрирован видеоролик, демонстрирующий работу и принимаемые меры по борьбе с наркопреступностью. Выступившие на мероприятии почетные гости акцентировали внимание общественности на вопросах формирования иммунитета против "болезни века" – наркотиков и наркомании, подчеркнув важность данного форума.

В завершение мероприятия под лозунгом "Нет наркомании! Мы выбираем жизнь!" представители профильных учреждений договорились о дальнейшей совместной работе. Также были даны рекомендации и поставлены конкретные задачи по профилактике наркомании.

Более тысячи человек приняли участие, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 11:56

Фото: акимат Туркестанской области

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