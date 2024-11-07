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Антинаркотический форум провели в Павлодаре

Антинаркотический форум в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 11:36 Фото: акимат Павлодара
4 ноября 2024 года акиматом совместно с прокуратурой города и Управлением полиции города Павлодара проведен антинаркотический форум "Ерке Ертістің жағасында нашақорлыққа жол жоқ!".

Мероприятие проведено в рамках реализации Послания главы государства народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" и направлено на объединение усилий между государственными органами и общественностью.

В форуме приняли участие более 600 представителей общественных организаций, студентов, блогеров, волонтеров и просто неравнодушных граждан.

В целях противодействия этому явлению правоохранительными и специальными органами выявляются факты изготовления и сбыта наркотических средств, виновные лица привлекаются к ответственности. Также госорганами проводится работа, направленная на профилактику употребления и реализации наркотиков.

При этом для искоренения данной проблемы имеется необходимость в объединении усилий государственного аппарата и общества.

По итогам форума между государственными органами и общественниками заключен меморандум о сотрудничестве по масштабному противодействию и профилактике наркомании.

Указанным соглашением предусмотрены такие мероприятия, как проведение совместных тематических лекций, публикация антинаркотических роликов, борьба с рекламой интернет-магазинов, осуществляющих реализацию наркотических средств, информирование правоохранительных органов о фактах изготовления и сбыта наркотиков и др.

Также к указанной работе привлечены блогеры с целью информирования своей аудитории о вреде наркотиков, а также о проводимых мероприятиях.

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