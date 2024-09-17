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Подросток из Бестобе попал в больницу после драки в школе

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 18:43 Фото: pexels
После драки учащихся в школе № 2 поселка Бестобе Акмолинской области один из подростков получил черепно-мозговую травму. В полиции происшествие назвали "шуточной борьбой", сами же дети сообщают, что старшеклассники вымогали у них деньги.

О случившемся корреспонденту Zakon.kz на условиях анонимности рассказали родители детей, которые учатся в этой школе. По их словам, ученики 10 и 11 классов вымогают деньги у детей помладше. В частности, четверо ребят отказались платить и, как говорится, были "наказаны".

"Конкретно вчера побили четверых девятиклассников – толпа мальчиков из 10 и 11 классов. Двое во время инцидента потеряли сознание, пока все это продолжалось. Их били по голове. Оставшиеся двое отделались синяками и ушибами", – говорят они.

Одна из родительниц рассказала, что была в больнице и видела, как привезли двух пострадавших подростков. В свою очередь, директор Степногорской многопрофильной городской больницы Тохтар Конуров сообщил, что в настоящее время в стационаре в отделении травматологии проходит лечение один пациент из Бестобе.

"16 сентября в 16:00 к нам доставили Х., 2009 года рождения. Мальчик жаловался на головные боли, головокружение, тошноту, рвоту и провал в памяти. Факта травмы не помнит. Его осмотрел травматолог, сделали компьютерную томографию головного мозга. Доктор диагностировал у подростка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ретроградную амнезию", – уточнил главный врач.

Ретроградная амнезия – это нарушение памяти о событиях, которые предшествовали именно травмирующему событию. Такое состояние может проявляться в том числе при травмах головного мозга. Сейчас мальчик в сознании, без ухудшения состояния, заключил доктор.

Директор средней школы № 2 поселка Бестобе Раиса Конурова подчеркнула, что "дети просто между собой поспорили".

"Заявления в полицию, насколько я знаю, не поступало. Мы проводим профилактическую беседу с участием инспектора", – лаконично прокомментировала руководитель учебного заведения.

В отделе образования города Степногорск, в свою очередь, проинформировали, что после конфликта между подростками назначили служебную проверку. В состав комиссии вошли методисты, специалисты отдела образования, независимый психолог, заместитель руководителя по воспитательной работе.

Между тем, в департаменте полиции Акмолинской области этот самый конфликт назвали "шуточной борьбой". Стражи порядка пришли к такому выводу после проведенной проверки.

"В ходе проверки установлено, что 16 сентября несовершеннолетний, находясь в школе, после второго урока вышел из класса и встретился с другом, который учится в 11 классе этой же школы. Мальчики, по показаниям матери подростка, стали бороться, играя. В итоге девятиклассник ударился головой об кафель. Дома подросток почувствовал себя плохо, поэтому мать обратилась за медицинской помощью", – уточнили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Также сообщается, что от матери пострадавшего ученика поступило заявление о прекращении проверки, так как претензии она ни к кому не имеет. Тем временем, сами дети в соцсетях под комментарием департамента полиции Акмолинской области рассказывают, что старшеклассники вымогали у них деньги.

"Какая шуточная борьба – нас ставили на деньги";

"С нас просто хотели выбить деньги – вот и все", – говорят, в частности, девятиклассники.

Драка в школе, Акмолинская область, Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 18:43

Скрин instagram/turar_media

В департаменте полиции же отмечают, что заявления по факту вымогательства в управление полиции не поступало.

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