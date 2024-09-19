"Нас ставят на деньги": директора школы в Бестобе уволили

Директора средней школы № 2 в поселке Бестобе Акмолинской области уволили после драки учеников, в результате которой один мальчик оказался на больничной койке. Полиция завела уголовное дело по статье "Вымогательство", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Директор школы Раиса Конырова освобождена от должности с 19 сентября 2024 года.

"Приказ есть, директор ознакомлена. Расторгли трудовой договор на основании подпункта 3 статьи 49 (расторжение трудового договора по инициативе работодателя. – Прим. авт.) и подпункта 16 пункта 1 статьи 52 (повторное неисполнение или повторное ненадлежащее исполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим дисциплинарное взыскание. – Прим. авт.) Трудового кодекса РК", – уточнила заместитель руководителя Управления образования Акмолинской области Ботакоз Дюсенова.

Она также добавила, что будет решаться вопрос и в отношении заместителя директора по воспитательной работе.

"Будем держать эту школу на постоянном контроле, выезжать на место. Вечером проведем родительское собрание", – дополнила Ботакоз Балапаевна.

16 сентября 2024 года в данной школе произошел конфликт между учащимися 10, 11 и 9 классов. В результате драки мальчик 2009 года рождения был госпитализирован в Степногорскую многопрофильную городскую больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ретроградную амнезию (частичное нарушение памяти). Подросток продолжает получать лечение.

Первоначальная информация официальных органов выглядела вполне безобидно. Двое приятелей на перемене принялись в шутку бороться – один перекинул другого через плечо, тот упал. Но вскоре корреспонденту Zakon.kz стали писать другие ученики. Они рассказали, что старшеклассники "ставят на деньги" ребят помладше. И на этот раз, по их словам, причиной конфликта стало именно вымогательство, и фигурантов в происшествии не двое, а гораздо больше.

Происшествие зафиксировано на камерах видеонаблюдения, и дети, и их родители очень надеются, что записи не исчезнут.

Мама получившего серьезные травмы подростка попросила прекратить проверку, заявив, что претензий ни к кому не имеет. Однако после произошедшего родители пострадавших детей, по их словам, все же написали заявление в полицию. И на сегодня, по информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, начато досудебное расследование по статье "Вымогательство".

"По факту вымогательства денежных средств, имевшего место в средней школе №2 поселка Бестобе, начато досудебное производство по статье 194 части 1 Уголовного кодекса РК. В качестве потерпевших признаны четверо несовершеннолетних – учащиеся 9 класса. В настоящее время в рамках расследования проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит", – уточнила руководитель пресс-службы ведомства Гульнара Пинчук.

Также учащиеся, выпускники школы и родители указали на то, что факты вымогательства и рукоприкладства между учащимися имеют место в школе не первый год. Однако администрация почему-то смотрит на это сквозь пальцы.

Так, 9 апреля 2024 года видеокамера в столовой зафиксировала, как один из старшеклассников подходит к 9-класснику сзади и делает удушающий захват. Несколько других ребят наклоняются и заглядывают ему в лицо, очевидно, наблюдая, как тот начинает задыхаться.

"Сын краснеет и задыхается с откушенным куском пиццы во рту, а им – развлечение. А если бы он умер, ведь он принимал пищу и никак не ожидал, что его начнут придушивать?! Благо, что в этот момент в столовой оказалась учитель химии. По этой ситуации проводилось собрание в узком кругу – родители обидчиков моего сына клятвенно заверяли, что ничего подобного впредь не повторится. Директор также обещала, что проведет воспитательную работу по предупреждению конфликтов в школе. Сейчас я понимаю, что это было всего лишь нежелание выносить сор из избы. Я поверил на слово, и напрасно. Ведь этот же мальчик теперь напал уже на другого ребенка", – говорит родитель Николай Катчиев.

Ранее Zakon.kz сообщал со ссылкой на МВД о том, что с начала года в Казахстане правоохранители выявили свыше 400 случаев вымогательств, в том числе 39 – в школах и колледжах. После проведения анонимных анкетирований стало известно о более 50 фактах возможных вымогательств среди учащихся; по каждому из них проведут проверку. Также полицейские пресекли деятельность 23 молодежных группировок, занимающихся вымогательствами.