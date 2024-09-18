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Казахстанка одурачила пастуха с телефоном на миллион тенге

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 11:28 Фото: pexels
Незнакомка обманула доверчивого пастуха в Туркестанской области. Злоумышленница оформила онлайн-кредит на мужчину, не умеющего пользоваться телефоном, сообщает Zakon.kz.

Потерпевший узнал о задолженности по кредиту лишь после поступления извещения из банка.

Как оказалось, мужчина работал пастухом. Не понимая, как пользоваться смартфоном, он обратился за помощью к незнакомке, с которой встретился в больнице.

Молодая женщина "не растерялась" и попросила удостоверение личности для установки некоторых приложений и отправила от его имени запрос на кредит через банковское приложение.

"Получив одобрение, она перевела свыше миллиона тенге на свой счет. Полученную крупную сумму потратила на собственные нужды".Пресс-служба ДП Туркестанской области

В настоящее время, отметили специалисты, подозреваемая задержана.

Также проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось о новом фейке в Казнете. Согласно рассылке, казахстанцы, родившиеся с 1949 по 2010 год, получат по 70 тысяч тенге. Это является обманом.

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