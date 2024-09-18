Казахстанка одурачила пастуха с телефоном на миллион тенге

Незнакомка обманула доверчивого пастуха в Туркестанской области. Злоумышленница оформила онлайн-кредит на мужчину, не умеющего пользоваться телефоном, сообщает Zakon.kz.

Потерпевший узнал о задолженности по кредиту лишь после поступления извещения из банка.

Как оказалось, мужчина работал пастухом. Не понимая, как пользоваться смартфоном, он обратился за помощью к незнакомке, с которой встретился в больнице.

Молодая женщина "не растерялась" и попросила удостоверение личности для установки некоторых приложений и отправила от его имени запрос на кредит через банковское приложение.

"Получив одобрение, она перевела свыше миллиона тенге на свой счет. Полученную крупную сумму потратила на собственные нужды". Пресс-служба ДП Туркестанской области

В настоящее время, отметили специалисты, подозреваемая задержана.

Также проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось о новом фейке в Казнете. Согласно рассылке, казахстанцы, родившиеся с 1949 по 2010 год, получат по 70 тысяч тенге. Это является обманом.