Казахстанцы, родившиеся с 1949 по 2010 год, получат по 70 тысяч тенге – фейк

Новые пути обмана придумывают злоумышленники. Доверчивые граждане всерьез воспринимают информацию о всевозможных выплатах и компенсациях от государства. На этот раз аферисты обращаются к казахстанцам, родившимся с 1949 по 2010 год, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в рассылке, гуляющей по Казнету, именно этой категории казахстанцев положена компенсация в 70 тыс. тенге от социального фонда. Автор сообщения также предлагает пройти по ссылке, чтобы успеть подать заявку до 20 сентября.

Фото: Stopfake.kz

Специалисты Stopfake.kz заявляют, что эта информация является фейком. И приводят доказательства.

Во-первых, в Казахстане нет социального фонда. Назначением выплат и социальных пособий занимается Министерство труда и социальной защиты населения. К тому же на официальном портале этого ведомства нет информации об этой выплате.

Во-вторых, чтобы придать достоверность рекламе, аферисты используют в фальшивом видео фото президента Касым-Жомарта Токаева. На официальном портале главы государства о новой выплате нет никаких указов.

Эксперты неустанно повторяют и предупреждают:

"Информация о несуществующих компенсациях и выплатах появляется в Сети очень часто. Не стоит верить сомнительной рекламе и оставлять личные данные на неизвестных сайтах".

11 сентября 2024 года в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) пришлось оправдываться за рассылку о полицейских. Как оказалось, автор уведомления отмечает, что "существует группа людей, которая ходит по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел. Они имеют при себе документы и бланки с символикой МВД".