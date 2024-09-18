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В Атырауской области началась реализация программы товарного кредитования для фермеров

Началась в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 16:58 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В рамках реализации поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева в Атырауской области крестьянские хозяйства выдадут в кредит 990 голов скота.

Советник премьер-министра Ералы Тугжанов, прибывший с рабочим визитом в регион, разъяснил эффективность товарного кредита и систему его реализации, сообщает Региональная служба коммуникаций.

Цель программы товарного кредитования – увеличить поголовье скота, тем самым повысить благосостояние сельских жителей. По условиям сельчане смогут взять беззалоговый, беспроцентный товарный кредит и получить для разведения домашний скот.

Началась в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 16:58

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

"Мы провели совещание с сельскими предпринимателями. Сегодня фермеры страны, поддержавшие эту инициативу, раздали 8 880 голов малообеспеченным семьям. Система такова: к примеру, мы передаем в кредит 10 коров на пять лет. Из них первый год – каникулы, на второй год заемщик возвращает четырех животных, на третий – еще четырех. На четвертый год количество увеличится на 16 голов. А на семь лет можно увеличить поголовье до 24 животных", – рассказал советник премьер-министра Е. Тугжанов.

Сегодня по предложению акимата по данной программе местные предприниматели выразили готовность предоставлять товарные кредиты.

"В целях стимулирования сельского населения к предпринимательству мы поддерживаем товарный кредит. Приняв данное предложение, я планирую передать в кредит 300 овец, 100 лошадей, 50 коров и 30 верблюдов от крестьянского хозяйства Жылыойского района, которое я курирую. Таким образом, выиграет как получатель, так и поставщик товара", – рассказал руководитель крестьянского хозяйства "Достан Ата" Сейтжан Балжигитов.
Началась в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 16:58

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Руководитель крестьянского хозяйства "Курман" Кызылкогинского района Курман Жанабаев готов передать в кредит 100 овец, 50 лошадей и 30 коров, а руководитель крестьянского хозяйства "Ащысай" Жылыойского района Бахтыгали Жиенкулов выразил готовность выдать взаймы 300 овец и коз и 30 лошадей.

При этом своим опытом поделились и специально приглашенные в регион фермеры Актюбинской области.

"Кредитование мы начали рано. Крупные крестьянские кооперативы в Актобе отдали поголовье безработным и получателям АСП. В товарный кредит я передала 4 тысячи овец и 120 голов коров. Сейчас вернула 40 процентов переданного скота. Это выгодно для обеих сторон. В целом, сам кредит по программе "Ауыл аманаты" – это большая возможность для развития сельского хозяйства. Мы видим результаты реализации этого проекта", – рассказала предприниматель Актюбинской области Камшат Тулеуова.
Началась в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 16:58

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

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