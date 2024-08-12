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Главу инспекции ветконтроля Атырауской области наказали из-за создания барьеров инвестору

В Атырауской области прокуратура помогла инвестору, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 10:00 Фото: прокуратура Атырауской области
В рамках поручения главы государства прокуратурой Атырауской области продолжается работа по сопровождению инвестиционных проектов, сообщает Zakon.kz.

Так, ИП "Сисенов А." из города Кульсары в Жылыойском районе реализует инвестиционный проект по производству молока и молочных продуктов общей стоимостью 100 млн тенге.

"При реализации проекта инвестор столкнулся с административным барьером, выраженным в необоснованном отказе со стороны территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора в выдаче ветеринарно-санитарного заключения. Данная ситуация рассмотрена Фронт-офисом, созданным при прокуратуре области, принято решение об оказании содействия инвестору и устранению нарушений законности, допущенных уполномоченным органом", – сообщили в прокуратуре Атырауской области.

По акту надзора руководитель инспекции привлечен к дисциплинарной ответственности за необоснованный отказ в выдаче заключения предпринимателю.

Для оперативного реагирования на обращения инвесторов на постоянной основе функционируют Фронт-офис и круглосуточно действующая мобильная группа (контактный телефон 8-701-066-77-22).

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