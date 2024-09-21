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Миллион зеленых насаждений высадят в Астане в текущем году

Миллион зеленых насаждений высадят в Астане в текущем году, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 14:32 Фото: gov.kz
В Астане в текущем году высадят порядка одного миллиона зеленых насаждений (деревья, кустарники, сеянцы и другие). Большая часть уже высажена.

Как сообщает официальный сайт акимата Астаны, сегодня, 21 сентября 2024 года, в столице в рамках Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day) и экоакции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" также был проведен масштабный общегородской субботник.

Во всех районах провели уборку парков, скверов и дворов, высадили еще свыше 2 тыс. деревьев, в том числе – березу, дуб, ель, сосну, хвойные и лиственные деревья, сирень и так далее.

Миллион зеленых насаждений высадят в Астане в текущем году, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 14:32

Фото: gov.kz

"Сегодня был по-настоящему особенный день для меня и, уверен, для многих жителей нашего района. Вместе с соседями мы приняли участие в экоакции по посадке деревьев на ул. Жургенова. Приятно было видеть, как люди разных возрастов, профессий и интересов объединились ради общего блага. Это показывает, насколько мы все любим наш город и стремимся сделать его лучше", – поделился впечатлениями один из житель района Алматы.
Миллион зеленых насаждений высадят в Астане в текущем году, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 14:32

Фото: gov.kz

В экоакции приняли участие жители города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, депутаты маслихата и неправительственные организации, деятели культуры и спорта, ОСИ (КСК) и другие.

Миллион зеленых насаждений высадят в Астане в текущем году, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 14:32

Фото: gov.kz

В рамках экоакции в Астане проводилась: санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов и другое. Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, ликвидация несанкционированных свалок и другое.

Жители активно вносят свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми семьями и дворами вышли на уборку города.

Миллион зеленых насаждений высадят в Астане в текущем году, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 14:32

Фото: gov.kz

Напомним, вместе с тем в столице запущен новый социальный проект Taza Astana. Проект направлен на создание системной работы по вопросам правопорядка, благоустройства, озеленения, санитарной очистки, чистоты подъездных групп многоквартирных жилых домов, придомовых, внутриквартальных и дворовых территорий.

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