Как не попасть в сети экстремистов, рассказали школьникам Балхаша

В школе №1 города Балхаша Карагандинской области прошла встреча с одним из членов республиканской информационно-разъяснительной группы по работе с молодежью, сообщает Zakon.kz.

Главная тема беседы – влияние деструктивных религиозных течений на общество. Спикером выступил Бахтияр Смадьяров, теолог Центра анализа и развития межконфессиональных отношений Акмолинской области. В роли слушателей были ученики старших классов.

"Сейчас мы уделяем большое внимание работе со школьниками. Потому как именно они подвержены большему влиянию вербовщиков. Они проводят много времени на просторах интернета, в социальных сетях, при этом еще не понимая, какой информации стоит доверять, а какой нет. Работая со взрослыми, мы больше устраняем последствия влияния деструктивных течений, а с молодежью – действуем на опережение", – сказал теолог.

Что такое слепая вера, где получать достоверную информацию о религии и как определить, что на связи вербовщик? Об этом и не только говорили на встрече. Спикер рекомендовал быть бдительными, ведь сейчас не нужно далеко ходить, чтобы свернуть на скользкий путь. Достаточно зайти во всемирную паутину. Даже случайный лайк под постом, пропагандирующим экстремизм или терроризм, может привлечь внимание спецслужб. А за публикацию, рассылки подобных материалов предусмотрена уголовная ответственность. Информацию лектор подкрепил конкретными примерами.

"У нас на практике был случай в Западном Казахстане. Мальчик, ученик старших классов, был очень активным. И в какое-то время начал интересоваться религией. Родители не придали этому значения, посчитали даже, что это хорошо. Но вскоре ребенок стал замкнутым, сидел постоянно в комнате, перестал общаться с друзьями и родными. И тогда родители забили тревогу и обратились к нам. После долгих разговоров, просмотра истории браузера оказалось, что мальчик попал под влияние деструктивного религиозного течения", – поделился случаем из практики Бахтияр Смадьяров.

Задача вербовщиков – отдалить жертву от родных и близких. Ведь так будет легче управлять. Поэтому такие изменения в поведении ребенка – тревожные звоночки, на которые следует обратить внимание. А после злоумышленники начинают склонять своих новых приверженцев к нарушению закона. Важно пресечь пагубное влияние еще на первом этапе.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Встречи членов республиканской информационно-разъяснительной группы будут проходить по всей Карагандинской области при поддержке Комитета по делам религий Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Всего запланировано 20 выездов.

Специалисты побеседуют с молодежью Приозерска, Актогайского, Бухар-Жырауского и Нуринского районов. Цель таких визитов – формирование у молодых людей антиэкстремистского сознания, повышение уровня правовой и гражданской ответственности в вопросах противодействия религиозному экстремизму и терроризму, недопущение превращения молодежи Казахстана в приверженцев радикальных и деструктивных религиозных групп.