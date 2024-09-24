В Туркестанской области полицейские за два дня выявили более 400 правонарушений

На территории Туркестанской области за два дня проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками ювенальной полиции пресечено свыше 400 административных правонарушений.

За невыполнение обязанностей по воспитанию детей привлечены более 30 родителей. Также в ночное время выявлены 339 фактов нахождения несовершеннолетних вне жилища без законных представителей.

Кроме того, установлены 13 фактов нахождения подростков в игротеках и увеселительных заведениях после 22:00, 14 случаев "мелкого хулиганства" и три факта нахождения в общественном месте в нетрезвом состоянии.

Фото: акимат Туркестанской области

Также на профилактический учет в органах внутренних дел поставлен 31 несовершеннолетний, склонный к совершению правонарушений, и 14 неблагополучных семей.

В рамках формирования правовой культуры среди несовершеннолетних полицейскими проводятся разъяснительные беседы в учебных заведениях по профилактике правонарушений и о важности соблюдения законов и правил дорожного движения, а также ведения здорового образа жизни.

Фото: акимат Туркестанской области

Отметим, что в области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Подросток", направленное на предупреждение подростковой преступности, предотвращение нахождения подростков вне дома в ночное время и других правонарушений.

В свою очередь, полицейские призывают граждан с пониманием отнестись к проведению профилактических мероприятий, а родителей следить за поведением своих несовершеннолетних детей и не оставлять их без внимания.