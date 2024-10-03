Мини-цех по изготовлению насвая обнаружили в Туркестанской области

В рамках проведения оперативно-профилактических и розыскных мероприятий оперативными подразделениями Департамента полиции Туркестанской области раскрыт ряд преступлений, связанных с наркотическими веществами, сообщает Zakon.kz.

Так, в Сайрамском районе Управлением по борьбе с организованной преступностью был задержан местный житель, у которого дома обнаружили мини-цех по изготовлению насвая. При обыске полицейские изъяли 15 тонн сырья для изготовления насвая, 40 мешков с готовым курительным веществом и три самодельных станка.





Фото: ДП Туркестанской области

В Туркестане сотрудники Управления по противодействию наркопреступности пресекли факт хранения и сбыта синтетических наркотиков.







Фото: ДП Туркестанской области

Полицейские задержали жителя города Алматы, у которого при обыске изъяли три свертка с наркотиками.



Также были установлены места "закладок" подозреваемого, где изъяли 25 свертков. Общий вес синтетического наркотика составил около 50 г "мефедрона".



А в Ордабасинском районе сотрудники Управления по противодействию экстремизму задержали подозреваемого в хранении наркотических средств в крупном размере. При обыске оперативники изъяли у подозреваемого две емкости с марихуаной общим весом около 9 кг.





Фото: ДП Туркестанской области

Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники данного подразделения задержали жителя Тулькубасского района, у которого при обыске изъяли пистолет и 15 патронов.





Фото: ДП Туркестанской области

Выясняются все обстоятельства.



По словам заместителя начальника областного департамента полиции Курманбека Сахова, по всем фактам проводится досудебное расследование.