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Сколько денег направили бизнесмены пострадавшим от паводков в Казахстане

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Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев 24 сентября 2024 года на брифинге в правительстве рассказал, кто оказал финансовую помощь пострадавшим от паводков в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что предоставление нового жилья для пострадавших от паводков было осуществлено благодаря финансовой поддержке крупных отечественных предпринимателей. 

"Было привлечено порядка 260 млрд тенге. Почти 93% средств на сегодня освоено. Оставшаяся часть – на стадии оформления документов в связи с вводом домов в эксплуатацию. Это порядка 16,5 млрд тенге. Часть спонсоров напрямую финансировали строительство домов, заключив договоры со строительными компаниями, а часть средств направили в фонд "Қазақстан халқына" и "Демеу". Пользуясь случаем, еще раз хочу выразить от лица правительства благодарность бизнесу и неравнодушным гражданам, которые оказали нашим людям, попавшим в беду, эту помощь", – дополнил заместитель премьер-министра. 

Бозумбаев показал список спонсоров, которые оказали финансовую поддержку.

паводки, спонсоры , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 11:50

Фото: Zakon.kz

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