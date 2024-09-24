Сколько денег направили бизнесмены пострадавшим от паводков в Казахстане

Фото: primeminister.kz

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев 24 сентября 2024 года на брифинге в правительстве рассказал, кто оказал финансовую помощь пострадавшим от паводков в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

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