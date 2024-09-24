Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Паводки-2024: Бозумбаев озвучил суммы, выплаченные пострадавшим казахстанцам

Паводки, паводки в Казахстане, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, потопы в области, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 11:53 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на заседании правительства 24 сентября 2024 года озвучил сумму ущерба от масштабных паводков, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что паводки затронули более 120 тыс. человек.

"Со стороны государства была оказана вся необходимая помощь пострадавшим – были организованы эвакуационные пункты для оставшихся без жилья, более 34 тыс. семей получили единовременную выплату в размере 100 МРП на общую сумму 12,6 млрд тенге. Кроме того, был возмещен понесенный материальный ущерб пострадавшим в размере 150 МРП для 21 880 семей на общую сумму порядка 10 млрд тенге. В качестве компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего бизнеса в результате паводков, выплачено более 10,2 млрд тенге по 615 одобренным заявлениям", – перечислил Канат Бозумбаев.

Зампремьера напомнил, что действие правил по компенсации потерь малого и среднего бизнеса будет продлено до апреля 2025 года.

"Для возмещения сельскохозяйственных растений и скота субъектам агропромышленного комплекса было выделено порядка 3,15 млрд тенге", – резюмировал Канат Бозумбаев.

9 сентября 2024 года заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев рассказал о планах внедрения обязательного страхования жилья от ЧС в Казахстане.

24 сентября заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев предложил определить резерв бюджета на случай ЧС.

Читайте также

МЧС, паводки, жертвы стихии
Почему погибшие во время паводков казахстанцы не признаны жертвами стихии, объяснил глава МЧС
Канат Бозумбаев, государственный служащий, Казахстан
Бозумбаев о ликвидации паводков: В принципе, бюджет справился
Лето, люди, Астана, велосипедная дорожка, велодорожка
Энергетики столицы отчитались о готовности к отопительному сезону
Мадина Мамырханова
МЧС РК Бозумбаев Канат Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог Василиса Володина составила гороскоп
Астролог Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 20 лет
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Казахстанцам напомнили важную деталь про депозиты, открытые онлайн
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: