Паводки-2024: Бозумбаев озвучил суммы, выплаченные пострадавшим казахстанцам

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на заседании правительства 24 сентября 2024 года озвучил сумму ущерба от масштабных паводков, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что паводки затронули более 120 тыс. человек.

"Со стороны государства была оказана вся необходимая помощь пострадавшим – были организованы эвакуационные пункты для оставшихся без жилья, более 34 тыс. семей получили единовременную выплату в размере 100 МРП на общую сумму 12,6 млрд тенге. Кроме того, был возмещен понесенный материальный ущерб пострадавшим в размере 150 МРП для 21 880 семей на общую сумму порядка 10 млрд тенге. В качестве компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего бизнеса в результате паводков, выплачено более 10,2 млрд тенге по 615 одобренным заявлениям", – перечислил Канат Бозумбаев.

Зампремьера напомнил, что действие правил по компенсации потерь малого и среднего бизнеса будет продлено до апреля 2025 года.

"Для возмещения сельскохозяйственных растений и скота субъектам агропромышленного комплекса было выделено порядка 3,15 млрд тенге", – резюмировал Канат Бозумбаев.

9 сентября 2024 года заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев рассказал о планах внедрения обязательного страхования жилья от ЧС в Казахстане.

24 сентября заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев предложил определить резерв бюджета на случай ЧС.