Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Стихия Огня – Овен, Лев и Стрелец
Эксперты уверены, что представители этих знаков рождаются счастливыми в годы, которые заканчиваются на 6 и 7. Этим числам в Восточном календаре соответствуют трое животных. К примеру, хорошими лидерскими задатками наделяются огненные знаки, рожденные в год Крысы. Год Тигра дает самостоятельность, а год Дракона – финансовое равновесие.
Стихия Земли – Телец, Дева и Козерог
Благоприятными для рождения этих знаков являются годы, заканчивающиеся на 8 и 9. Эти годы наделяют земных представителей лидерскими качествами в решении масштабных вопросов. Также для них благоприятными станут числа 4 и 5.
Лучшими покровителями для этих знаков являются Свинья, Собака и Змея.
Стихия Воздуха представлена Близнецами, Весами и Водолеем
Удача будет сопутствовать тем, у кого год рождения оканчивается на 0, 1, 4 и 5. Счастливая судьба сложится у тех, кому покровительствуют следующие животные: Кролик дарует крепкое здоровье, Лошадь подарит удачу в амурных делах, а Обезьяна позволит генерировать неординарные идеи и мысли.
Стихии Воды подвластны Рак, Скорпион и Рыбы
Для этих знаков удачливы годы рождения, заканчивающиеся на 2 и 3.
Для этих представителей зодиакального круга, как сказано в публикации издания Стерлеград, принесут удачу Коза, которая наделяет своих подопечных хорошо развитой интуицией, Бык, который принесет финансовое благополучие, и Петух, который избавит от трудностей.
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