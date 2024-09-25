Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной

Астрологи сопоставили представителей зодиакального круга с символами Восточного календаря и выявили настоящих везунчиков. По их мнению, стихия знака и год рождения могут многое рассказать о будущем, сообщает Zakon.kz.

Стихия Огня – Овен, Лев и Стрелец

Эксперты уверены, что представители этих знаков рождаются счастливыми в годы, которые заканчиваются на 6 и 7. Этим числам в Восточном календаре соответствуют трое животных. К примеру, хорошими лидерскими задатками наделяются огненные знаки, рожденные в год Крысы. Год Тигра дает самостоятельность, а год Дракона – финансовое равновесие.

Стихия Земли – Телец, Дева и Козерог

Благоприятными для рождения этих знаков являются годы, заканчивающиеся на 8 и 9. Эти годы наделяют земных представителей лидерскими качествами в решении масштабных вопросов. Также для них благоприятными станут числа 4 и 5.

Лучшими покровителями для этих знаков являются Свинья, Собака и Змея.

Стихия Воздуха представлена Близнецами, Весами и Водолеем

Удача будет сопутствовать тем, у кого год рождения оканчивается на 0, 1, 4 и 5. Счастливая судьба сложится у тех, кому покровительствуют следующие животные: Кролик дарует крепкое здоровье, Лошадь подарит удачу в амурных делах, а Обезьяна позволит генерировать неординарные идеи и мысли.

Стихии Воды подвластны Рак, Скорпион и Рыбы

Для этих знаков удачливы годы рождения, заканчивающиеся на 2 и 3.

Для этих представителей зодиакального круга, как сказано в публикации издания Стерлеград, принесут удачу Коза, которая наделяет своих подопечных хорошо развитой интуицией, Бык, который принесет финансовое благополучие, и Петух, который избавит от трудностей.

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