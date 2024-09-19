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Львы лидируют в рейтинге самых самовлюбленных знаков зодиака

Знаки зодиака, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 05:55 Фото: pixabay
В распределении знаков зодиака по уровню самовлюбленности первое место занимают львы, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов Telegram-канала "Гороскоп", именно львы считают себя превосходящими других и могут быть эгоцентричными. Им нравится хвастаться своими достижениями и внешностью. Они также известны своей уверенностью в себе и любовью к вниманию окружающих.

На второй строчке – овны. Также очень уверены в себе и амбициозны. Они могут быть эгоистичными и нетерпеливыми, когда дело касается достижения своих целей. Им нравится быть в центре внимания и получать похвалу.

Замыкают тройку оптимистичные и любящие приключения стрельцы. Они склонны к самолюбованию и могут говорить о себе часами. Им нравится быть в окружении людей, которые восхищаются их умом и остроумием.

На четвертом месте – независимые и оригинальные водолеи. Они могут быть отстраненными и казаться выше других. У них часто завышенное мнение о себе и своих способностях.

Ну как же без общительных и любознательных близнецов? Они любят говорить и слушать истории о самих себе. Иногда они могут показаться поверхностными и самовлюбленными.

Шестое место у практичных и надежных тельцов. Они могут быть самодовольны и довольны собой. Любят роскошь и комфорт и иногда могут быть эгоистичными в своем стремлении к удовольствиям.

Девы – перфекционисты и очень критичны к себе и другим. Они могут быть самокритичными и иногда чрезмерно сосредоточены на своих недостатках. Им трудно принять комплименты и похвалу.

Эмоциональные и чувствительные раки на восьмой строчке. Они могут быть склонны к саможалению и часто ищут сочувствия у других. Им трудно быть объективными по отношению к себе и своим действиям.

Девятое место у трудолюбивых и амбициозных козерогов. Они могут быть сосредоточены на своей карьере и достижениях в ущерб личным отношениям. Им трудно расслабиться и получать удовольствие от жизни.

Замыкают топ-10 стремящиеся к балансу и гармонии весы. Они могут быть дипломатичными и приятными в общении. Однако они также могут быть склонны к самолюбованию и чрезмерной заботе о своей внешности.

Страстные и интенсивные скорпионы могут быть скрытными и мстительными. Они часто сосредоточены на своих собственных желаниях и потребностях.

И на последнем месте – интуитивные и творческие рыбы. Они могут быть самоотверженными и склонными к зависимости. Иногда они могут казаться отрешенными от реальности и потерянными в своем собственном мире.

Также стало известно, кому из знаков зодиака необходимо срочно отказаться от алкоголя.

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