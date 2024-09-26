Социологи прогнозируют положительное решение вопроса строительства АЭС на референдуме

25 сентября в Актау НАО "Казахстанский институт общественного развития" при поддержке Министерства культуры и информации провел региональное заседание экспертного клуба SARAP по обсуждению темы: "Энергетическая политика и отражение гражданской ответственности в общественном сознании".

В ходе мероприятия были рассмотрены ключевые направления Послания главы государства народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" от 2 сентября 2024 года.



Также в соответствии с повесткой дня были обсуждены предстоящий референдум по строительству атомной электростанции, энергетическая политика и текущее состояние энергетической отрасли в Мангистауской области.

В экспертной встрече приняли участие депутаты Мангистауского областного и городского маслихатов, представители общественных советов, партий, ученые, специалисты в области атомной энергетики, гражданские активисты.

Касаясь вопросов энергетической безопасности, заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития Олжас Бейсенбаев отметил следующие аспекты:

"В нынешнем Послании глава государства поручил правительству ускорить строительство газоперерабатывающих предприятий в Жанаозене, Кашагане и Карачаганаке. Кроме того, 2025 год был объявлен Годом рабочих профессий, среди данных профессий также были упомянуты специалисты, осваивающие месторождения. Это, безусловно, достойный труд, и такой шаг направлен на повышение престижа граждан, работающих в этой отрасли. Помимо этого, строительство одной только атомной электростанции не может решить экономические и социальные проблемы в стране. Однако оно может стать мощным катализатором мультипликативного развития, способствуя росту таких сфер, как наука, технологии, инфраструктура и экология".

Эксперт Казахстанского института общественного развития Бауыржан Серикбаев отметил важность референдума:

"Проведение общенационального референдума можно рассматривать как одно из проявлений практического выполнения концепции "Слышащего государства", инициированной главой государства. Выборы сельских акимов, а также запуск процесса выборов акимов районов и городов областного значения с наступающего года, а также проведение референдума по важным вопросам, волнующим страну, будут способствовать формированию новой политической культуры в нашей стране. Я считаю, что предстоящий референдум будет содействовать установлению цивилизованных демократических процессов и повышению гражданской ответственности".

Директор реакторной установки БН-350 ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат" Марат Молдагулов в своем докладе рассказал о важности развития атомной энергетики в Казахстане:

"Атомная энергетика остается одним из основных факторов, способствующих развитию энергоснабжения и устойчивому росту экономики. Она обеспечивает надежное, экологически чистое и высокоэффективное производство электроэнергии, что делает его незаменимым в современном мире. Кроме того, строительство АЭС в Казахстане принесет пользу местной промышленности за счет развития компаний, повышения квалификации и создания рабочих мест. Местные компании выполняют значительную часть работ, что способствует наращиванию их потенциала и росту производства. Участие в высокотехнологичных проектах позволяет местным специалистам приобретать опыт и расти профессионально".

В свою очередь директор Гуманитарного научно-исследовательского института Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова Киикбай Жаулин отметил важность строительства АЭС для решения проблемы будущего энергодефицита.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями с участием широкого круга экспертов. Директор Общественного фонда "Мангистауский центр местной инициативы" Жақсыгүл Маханбетова подчеркнула роль гражданского общества в реализации задач, поставленных в Послании. Вместе с тем заместитель председателя Мангистауского областного филиала партии Amanat Анар Шамшадинова осветила вопросы молодежной активности в принятия политических решений. По итогам дискуссии участники выработали ряд рекомендаций.

На заседании экспертного клуба SARAP также были озвучены результаты телефонного опроса, проведенного Казахстанским институтом общественного развития.

В контексте электоральной явки в совокупности 64% опрошенных в той или иной мере выражают готовность к участию в референдуме. В частности, на момент проведения опроса 45,4% респондентов высказали твердую уверенность в участии в референдуме по строительству АЭС. 18,6% опрошенных постараются принять участие.

Однозначно не примут участие в референдуме 16,6% участников опроса.

10,5% респондентов еще не приняли решения об участии.

Часть опрошенных (8%) оказалась неинформированной и заявила о том, что "впервые слышат" о проведении референдума.

Доля затруднившихся ответить на вопрос об участии в предстоящем референдуме составила лишь 0,9%.

Из числа тех, кто готов принять участие в референдуме, планируют проголосовать "за" 67,4%; "против" – 22,8%. Еще не определились со своей позицией 9,8% опрошенных.

В целом, данные телефонного опроса Казахстанского института общественного развития, а также результаты социологических исследований, проведенных рядом институтов, указывают на рост числа граждан, готовых прийти на референдум, и увеличение числа сторонников идеи строительства АЭС в Казахстане. Таким образом, можно предположить, что на референдуме большинство граждан поддержит решение о строительстве АЭС.

Справочно:

НАО "Казахстанский институт общественного развития" по заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан в период с 17 по 24 сентября 2024 года провел телефонный опрос, направленный на изучение отношения казахстанцев к строительству АЭС и участию в референдуме.

Исследование проведено по общенациональной выборке, репрезентирующей взрослое (старше 18 лет) население Казахстана по полу, возрасту, типу поселения, а также региону проживания.

Объем выборочной совокупности составил 1200 респондентов. Территория проведения телефонного опроса охватывает 17 областей и три города республиканского значения (г. Астана, Алматы, Шымкент). Обзвон осуществлялся на стационарные и мобильные номера телефонов.

Опрос проведен в соответствии с официальным уведомлением ЦИК РК №ОСК-08-19/ЗТ-M-13 от 17 сентября 2024 года.