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Общество

86,9% граждан доверяют президенту страны – результаты социологических исследований

заседание, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 15:42 Фото: Казахстанский институт общественного развития
17 июля 2026 года в Астане Казахстанский институт общественного развития провел заседание экспертного клуба "Sarap" на тему "Электоральный ландшафт-2026: общественные ожидания и избирательные тенденции".

В мероприятии приняли участие представители экспертно-академического сообщества, руководители научно-исследовательских институтов, аналитических организаций, докторанты и магистранты ведущих вузов.

Участники обсудили общественные ожидания накануне выборов в Курултай в условиях новой Конституции, усиление роли партийных структур, повышение вовлеченности граждан в электоральные процессы.

В ходе заседания были представлены результаты двух исследований КИОР: "Общественно-политическая ситуация за II квартал 2026 года" (2400 респондентов) и "Политические ориентации казахстанцев" (1200 респондентов).

Показатели двух независимых друг от друга исследований демонстрируют сопоставимые результаты и указывают, что электоральный период запускается в условиях высокой общественной консолидации, оптимизма и устойчивого доверия к государственным институтам.

Согласно данным первого исследования, общественно-политическую ситуацию в стране как благополучную или стабильную оценивают 84,1% казахстанцев, что значительно выше показателя в I квартале – 70,4%.

Опрос демонстрирует укрепление оптимистичных общественных настроений. Доля граждан, оценивающих свое настроение как прекрасное или ровное, увеличилась до 88,5%, тогда как доля испытывающих тревогу снизилась с 15,2% до 11,5%. Удовлетворенность жизнью достигла 85,8%.

Более половины респондентов (50,5%) отметили, что за последний год материальное положение их семьи улучшилось, а доля ожидающих позитивных изменений в ближайший год выросла до 60,1%.

Твердые позитивные установки демонстрирует молодежь. Среди казахстанцев 18-28 лет общественно-политическую ситуацию в стране оценивают как благополучную или стабильную 87,1% – это самый высокий показатель среди всех возрастных групп. Молодежь отличается и наиболее оптимистичным взглядом на будущее: улучшения своей жизни в ближайший год ожидают 65,6% молодых респондентов.

Фиксируется динамичный рост доверия к государственным институтам. Во II квартале 2026 года доверие президенту составило 86,9%. Данный показатель характерен для всех возрастных групп, что свидетельствует о широкой общественной поддержке, не ограниченной отдельными социально-демографическими категориями.

В свою очередь, согласно исследованию "Политические ориентации казахстанцев", о готовности принять участие в предстоящих выборах в Курултай заявили 75,1% респондентов. Твердое намерение участвовать выразили 37,6% опрошенных, еще 37,5% выбрали вариант "Скорее, да", то есть потенциально готовы пойти на выборы.

Наиболее высокий уровень электоральной готовности демонстрируют представители старшего поколения (80,7%), среди молодежи этот показатель составляет 69,4%. Более высокую готовность к участию в выборах также демонстрируют граждане с высшим образованием и жители сельской местности.

Подводя итоги заседания, участники отметили, что предстоящие выборы в Курултай запускают новый этап развития политической системы страны. Это одно из ключевых и ожидаемых в обществе событий, которое отразит перспективы дальнейшей институционализации представительной власти в Казахстане.

Казахстанский институт общественного развития аккредитован Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан для проведения опросов общественного мнения в период электоральной кампании.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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