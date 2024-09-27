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Законодательство РК

Арест имущества и миллиардный ущерб: АФМ раскрыло масштаб незаконной добычи марганцевой руды

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 09:49 Фото: pexels
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) заявило о завершении расследования и направило в суд досудебное производство по факту самовольной добычи марганцевой руды и последующей ее легализации в Улытауской области, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, подозреваемый в период с 2020 по 2023 год без каких-либо разрешительных документов организовал незаконную добычу марганцевой руды из карьера "Восточный".

Также, как следует из сообщения Агентства за 27 апреля 2024 года, земельный участок, на котором расположен карьер, уполномоченными органами для недропользования не выдавался.

Никакой соответствующей регистрации не было.

Затем, оформляя фиктивные счета-фактуры, подозреваемый реализовывал руду на территории Казахстана и отправлял в зарубежные страны.

Марганцевые руды применяются в различных отраслях промышленности – металлургической, химической, керамической, стекольной, а его соединения – в фармацевтической промышленности.

"Установлен ущерб государству на сумму более одного млрд тенге. Объем незаконно добытой руды составляет 16 тыс. тонн на общую сумму более трех млрд тенге".Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, на движимое и недвижимое имущество подозреваемого на сумму 337 млн тенге наложен арест.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее сообщалось, что астанинские майнеры находятся под следствием. Подозреваемые с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы на территории Астаны под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района крупного мегаполиса. Специалисты посчитали, что стоимость добытых цифровых активов за указанный период превысила 143 млн тенге.

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