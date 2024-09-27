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Дева, Весы и Водолей: почему этим мужчинам трудно принимать решения

Кому трудно перейти от слов к делу: среди них Дева, Весы и Водолей, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 17:16 Фото: pixabay
Склонность откладывать дела на потом в той или иной степени присуща каждому. Однако астрологи уверены, что среди мужчин есть три знака зодиака, которые чаще других переносят решение задач на последний момент, сообщает Zakon.kz.

Дева

К примеру, мужчины Девы не могут перейти от слов к делу из-за своего перфекционизма. Они должны удостовериться, что их поступок будет идеальным. Но, к сожалению, окружающий мир несовершенен. Представитель земной стихии будет долго обсуждать каждую мелочь вместо того, чтобы начать действовать. Его критика чаще всего направлена на окружающих, которые мешают ему действовать.

Весы

Весы невероятно красноречивы, но складывается впечатление, что их энергия уходит в слова. Виной этому является их врожденная нерешительность. Мужчины в течение продолжительного времени обдумывают все "за" и "против", а затем просто забывают сделать решительный шаг. Обычно они совершают что-то значимое и успешное, когда сами созреют на это.

Водолей

Мужчины этого знака зодиака постоянно откладывают свои дела на потом, занимаясь не тем, чем нужно. Они будут рассказывать байки, анекдоты или строить планы на будущее. Водолеи это делают просто виртуозно, вызывая у окружающих даже восхищение. Однако, как отмечено в публикации издания Sterlegrad, когда доходит до дела, запал мужчин просто испаряется. А ведь многие женщины иногда долго восхищаются энтузиазмом Водолея, который ни к чему не приводит.

Ранее астрологи назвали пять представителей зодиакального круга, которые всегда уверены в своей правоте. Кроме того, их почти невозможно переубедить. Телец, Дева, Скорпион и Лев – именно они думают, что правда на их стороне, и потому вряд ли отступят.

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