Студент из Балхаша стал победителем республиканской олимпиады по машиностроению

Студент Политехнического колледжа корпорации "Казахмыс" стал победителем первой республиканской олимпиады по машиностроению, сообщает Zakon.kz.

Интеллектуально-практическое состязание проходило на базе Карагандинского литейно-машиностроительного завода. Всего заявки на участие в олимпиаде подали более 200 школьников, студентов колледжей и вузов из 11 регионов страны и ближнего зарубежья. По итогам отборочного тура в финал прошли 12 участников из Астаны, Алматы, Балхаша, Караганды, Семипалатинска, Шымкента и Уральска.

Фото: PR Департамент ТОО "Корпорация Казахмыс"

В основном туре участники олимпиады отвечали на интеллектуальные вопросы по химии, физике, промышленной безопасности, черчению, материаловедению, металлургии и общему машиностроению. Затем демонстрировали практические навыки в сборке узлов деталей, черчении схем и числовом программном управлении.

Фото: PR Департамент ТОО "Корпорация Казахмыс"

Победу одержал студент четвертого курса Политехнического колледжа корпорации "Казахмыс" Балхаша Аспандияр Самратулы. Будущий техник-механик готовился к олимпиаде больше двух недель. Он выиграл грант на обучение в Карагандинском техническом университете имени А.Сагинова по специальности

"Я мечтаю стать инженером, очень рад, что занял первое место. Признаться, олимпиада была сложной. Все соперники достойные. Особенно сложными были вопросы в интеллектуальном туре. Но я справился", – поделился радостью Аспандияр Самратулы.

Второго места по количеству баллов удостоился студент Колледжа инновационных технологий КарТУ Даниял Оспанов. Он награжден годовой стипендией в вузе.

"Я хочу стать инженером-конструктором, выбрал свою будущую профессию осознано. Мне нравится сфера машиностроения, это очень важная отрасль нашей экономики. Хочу работать на благо нашей страны", – признался Даниял Оспанов.

Замкнула тройку лидеров ученица NIS из города Уральск Дана Тажмукан. 16-летняя школьница мечтает стать инженером аэрокосмической отрасли. За третье место ей вручили Apple MacBook.

"Я хочу стать инженером и построить карьеру в аэрокосмической сфере. Она привлекает меня с детства. Мне 16 лет. С моими уже существующими успехами в конкурсах физико – математического направления, я считаю, что у меня есть хорошие шансы поступить в хороший университет и добиться успехов в машиностроительной отрасли", – делится Дана.

Фото: PR Департамент ТОО "Корпорация Казахмыс"

Олимпиаду по машиностроению впервые в Казахстане организовали Карагандинский литейно-машиностроительный завод совместно с Карагандинским техническим университетом имени А.Сагинова.

"Цель олимпиады – популяризация специальностей в машиностроительной отрасли, привлечение молодежи, а также выявление наиболее одаренных из них. Не секрет, что сейчас молодежь не очень охотно выбирает рабочие специальности, что способствует образованию дефицита кадров. Самыми востребованными на сегодняшний день специалистами у нас являются токари, фрезеровщики, электрогазосварщики и слесари по сборке металлоконструкций. Только на нашем предприятии есть 30 таких вакансий. Организовав первую в стране олимпиаду по машиностроению, мы хотим донести до выпускников школ и колледжей, что рабочие профессии очень востребованы и хорошие специалисты в среднем могут зарабатывать от 500 тысяч тенге", – рассказал директор по производству Карагандинского литейно-машиностроительного завода Андрей Сафонов.

Всего на Карагандинском литейно-машиностроительном заводе работают 850 человек. С каждым годом количество женщин на предприятии растет, делится коммерческий директор КЛМЗ Светлана Алексеева.

"Изначально считалось, что машиностроение это не женская специальность. Но женщины хотят и могут работать в этой области. Один из примеров наш завод, где на сегодняшний день трудятся 250 представительниц прекрасного пола. В этом году я зарегистрировала Ассоциацию женщин в машиностроении и считаю, что это тоже поможет популяризации рабочих специальностей среди молодых и перспективных девушек. Наше предприятие – это современное, модернизированное предприятие с высококвалифицированными кадрами. Машиностроение очень важная отрасль, поэтому мы хотим, чтобы молодежь не боялась идти к нам, выбирала рабочие специальности", – говорит Светлана Алексеева.