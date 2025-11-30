Сельские звезды зажглись на Республиканской олимпиаде

200 учеников из сельских школ Казахстана стали победителями и призерами Республиканской олимпиады по естественно-математическому направлению, сообщает Zakon.kz.

29 ноября в Астане прошла церемония их награждения, передает "24KZ". Всего в финале разыграли 200 медалей:

36 золотых;

66 серебряных;

98 бронзовых.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Гран-при в командном зачете завоевали школьники из Мангистауcкой области. Лучшей командой признали сборную Алматинской области. Самым юным участником стал семиклассник из Павлодарской области Имран Кусанов.

"Я учусь в седьмом классе, но участвую в олимпиаде второй раз за девятый класс. Мечтаю стать частью международного олимпийского резерва и выиграть золотую медаль для своей страны!" – поделился Имран.

Призеры получили пять ректорских грантов ведущих вузов, а обладатели дипломов I степени по математике, физике и информатике – гранты на обучение в Республиканской физико-математической школе Алматы.

Всех финалистов зачислили в заочную школу "Дарын" для дальнейшей подготовки.

