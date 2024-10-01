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Долгожителей поздравили с Днем пожилых людей в ВКО

ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 19:36 Фото: пресс-центр ВКО
В Восточном Казахстане День пожилых людей начали с поздравления старшего поколения. Так, на сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области проживает 920 долгожителей, перешагнувших 90-летний рубеж.

Жительниц региона от имени акима ВКО Ермека Кошербаева поздравил его заместитель Ербол Нургалиев и депутат областного маслихата Сергей Коротин.

ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 19:36

Фото: пресс-центр ВКО

"Наши долгожители не только опора большой семьи, но и мудрые наставники нашей страны. Старшее поколение имеет большой жизненный опыт, их вклад в развитие нашей страны бесценный. Желаю нашим пожилым людям крепкого здоровья, счастья, интереса к жизни, а также благополучия родным и близким!" – отметил заместитель акима ВКО Ербол Нургалиев.
ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 19:36

Фото: пресс-центр ВКО

Людмиле Александровне Бердюгиной почти 90 лет. Педагог с солидным стажем воспитала не одно поколение специалистов логопедов-дефектологов. Но и сегодня на заслуженном отдыхе Людмила Александровна старается быть в курсе новостей.

"Я постоянно на связи со своими учениками. Молодежь всегда должна знать, что старшее поколение – это то самое надежное плечо, которое поддержит и поможет в любой ситуации", – отметила Людмила Бердюгина.
ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 19:36

Фото: пресс-центр ВКО

Супруга участника Великой Отечественной войны Елизавета Егоровна Прядко долгие годы проработала медицинским работником в БСМП, откуда в 1982 году вышла на пенсию. Елизавету Егоровну всегда отличало трудолюбие, даже сейчас, несмотря на вековой возраст, она ведет работы по дому и на даче. Имеет троих дочерей, на сегодня они также пенсионерки.

Мать-героиня Кайнжамал Тащанова в этот праздник отмечает свой 100-летний юбилей. В годы войны она работала в совхозе Балгынды нынешнего района Үлкен Нарын ВКО. Отец до войны умер от тяжелой болезни. Старший брат Кайнжамал апа в 1941 году был призван на фронт, в 1942 году пришла весть о том, что он погиб на войне. После смерти брата все домашние хлопоты и работа на поле в совхозе легли на ее молодые плечи. После войны помогала восстанавливать страну от разрухи в совхозе.

Отметим, 1 октября в Казахстане стартует месячник, приуроченный ко Дню пожилых людей. Во всех регионах РК запланированы мероприятия, посвященные заботе о людях старшего поколения.

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