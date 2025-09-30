#АЭС в Казахстане
Общество

Самой пожилой жительнице Жетысу удалось дожить до 108 лет

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 18:56 Фото: Zakon.kz
Как рассказали в пресс-службе акимата области Zakon.kz, в Жетысу проживают 22 долгожителя, достигшие и перешагнувшие вековой рубеж.

По данным областного Управления координации занятости и социальных программ, cамая пожилая жительница региона проживает в селе Сарыозек Кербулакского района. Ей в этом году исполнилось 108 лет.

При этом больше всего долгожителей – 11 человек в возрасте 100 лет и старше – проживают в Панфиловском районе. Далее следует Талдыкорган. Там насчитывается пять долгожителей. Среди них участник Великой Отечественной войны, фронтовик Ыскак Кусаинов, которому в этом году исполнился 101 год.

Еще три долгожителя проживают в Кербулакском районе, два – в Ескельдинском и один в Каратальском.

"Самые пожилые жители области зарегистрированы в Кербулакском и Панфиловском районах. Им 108 и 107 лет соответственно". Пресс-служба акима области Жетысу

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

В администрации области отметили, что всего в области Жетысу зарегистрировано 95 тыс. пенсионеров. В регионе проживает единственный участник Великой Отечественной войны и 1800 ветеранов тыла.

Ранее ветеран ВОВ из Караганды поделилась секретом долголетия.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
