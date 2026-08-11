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Общество

Как могут измениться правила выплаты госпремии вкладчикам "Отбасы банка"

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Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве 11 августа 2026 года рассказала, какие подходы рассматривают по выплатам государственной премии вкладчикам банка, передает корреспондент Zakon.kz.

Ляззат Ибрагимова отметила, что система жилищно-строительных сбережений Казахстана построена по германской модели, которая предусматривает выплату премии государства в зависимости от семейного дохода.

"Здесь мы делаем очень много видов исследований касательно различного рода семейного дохода внутри вкладчиков. Сейчас одобрен первый подход: если человек приходит в систему сознательно и копит под 2%, когда у него есть альтернатива иметь на депозите 18% годовых, то он должен понимать, что он приходит с конкретной целью – улучшить жилищные условия. Если он будет выходить из системы, то премия государства будет возвращаться в бюджет. Это первый огромный резерв для экономии. Второй резерв – если человек улучшил жилищные условия, то есть мы ему уже выдали ипотеку под 2%, 5% в рамках кредитного жилья, то на депозит в залоге не будет начисляться премия государства. В целом, премия будет оставаться, но у нее будут меняться источники. Часть премии государства будет иметь в качестве источника дивиденды самого банка на пакет акций", – пояснила она.

По ее словам, эти изменения, если будут приняты, коснутся только вновь открываемых договоров.

"Все вкладчики, которые сейчас открыли, они будут обслуживаться в рамках действующего закона", – пояснила она.

Ранее Ибрагимова рассказала, от чего зависит решение о выдаче ипотеки.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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