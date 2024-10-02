Иностранцы с двойным гражданством выдворены из Казахстана
Фото: pixabay
Управление миграционной службы Департамента полиции ВКО в ходе проверки выявило около 50 нарушителей, проживающих на территории области с двойным гражданством, сообщает Zakon.kz.
48 человек проживало в ВКО с двойным гражданством, из них девять иностранцев по решению суда выдворены за пределы Казахстана.
Как рассказал начальник Управления миграционной службы ДП ВКО Ринат Шкибаев, 59-летний житель Усть-Каменогорска стал гражданином соседней страны в мае 2021 года. Но он не стал сообщать об этом в установленный законодательством срок в правоохранительные органы.
"У иностранца изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан, а также зарегистрирована утрата казахстанского гражданства. За нарушение закона мужчина оплатил штраф в размере 738 400 тенге (200 МРП)", – отмечается в сообщении.
В Миграционной службе ДП ВКО напомнили о том, что, согласно Конституции Казахстана, двойное гражданство в стране не допускается.
1 октября стало известно, что в Казахстане задержаны иностранцы, разыскиваемые соседними государствами.
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