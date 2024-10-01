В Казахстане задержаны иностранцы, разыскиваемые соседними государствами
Фото: YouTube/PolisiaKz
В Казахстане задержаны иностранные преступники, разыскиваемые соседними государствами. Об этом 1 октября 2024 года заявили в Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, за прошедшую неделю сотрудники криминальной полиции МВД задержали преступников, совершивших преступления в соседних государствах:
- в Туркестанской области задержан 39-летний гражданин Таджикистана, разыскиваемый МВД России. Он в апреле 2023 года в Самаре после возникшей ссоры совершил убийство своего знакомого. Находился в розыске с октября прошлого года;
- в Каскелене Алматинской области задержан гражданин Узбекистана. Будучи руководителем фирмы в Ташкентской области, с 2021 по 2023 год он обманом подделал документы по ремонту многоквартирных домов и завладел деньгами на сумму 180,5 млн сумов. Он находился в розыске с ноября 2023-го;
- в Алматы полицией задержан 47-летний гражданин Турции, совершивший изнасилование своей падчерицы в Бишкеке. Он разыскивался правоохранительными органами Кыргызстана;
- в Кызылорде задержан 30-летний гражданин России, который в 2022 году в Сочи обманом завладел деньгами в сумме 1 млн рублей у жительницы города и использовал их по своему усмотрению. Он находился в розыске с апреля текущего года.
"С начала года сотрудниками МВД задержаны 1495 уголовных преступников и установлено местонахождение более тысячи без вести пропавших. Также на территории страны по запросам других государств задержаны 642 уголовных преступника".Пресс-служба МВД РК
30 сентября 2024 года в МВД заявили, что в трех регионах Казахстана задержаны преступные группы вымогателей.
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