Десятки алматинцев заплатили за турпоездки, которые не состоялись: задержана директор турфирмы

В Алматы задержали директора турфирмы по подозрению в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП города, как минимум 20 алматинцев остались без туристического отдыха: они заранее оплатили путевки, но поездки не состоялись.

"Обманутые граждане обратились в полицию. Сотрудниками Управления полиции Алмалинского района задержана 26-летняя директор турфирмы. Все эпизоды обмана объединены в одно производство. Досудебное расследование проводится по факту мошенничества, совершенного неоднократно", – сообщили в полиции.

Пострадавших от действий подозреваемой полицейские просят обратиться в УП Алмалинского района или позвонить по телефонам: 8-707-306- 06-04; 8-702- 066-50-73 или 254-46-12.

Отметим, что накануне, 2 октября, полиция Алматы рассказала о самых распространенных схемах онлайн-мошенников.